见死不救任流浪汉溺毙 美国警员受查

（早报讯）美国亚利桑那州一名无家可归的男子为躲避警察跳进湖中，男子不久后在湖中挣扎请求帮助，但追捕他的警察却置之不理没有伸出援手，最终导致男子溺毙。涉事的三名警员已被安排休假，正在接受调查。

法新社报道，亚利桑那州马里科帕县坦佩市（Tempe）公布了一段警方随身摄像机拍下的视频和视频的对话，内容显示34岁男子比金斯在坦佩镇湖（Tempe Town Lake）溺水身亡的经过。

事件发生在5月28日，当日警方接获报案指比金斯和他的伴侣发生了争执。警方在凌晨约5点赶到现场，并与比金斯和他的伴侣进行了交谈，后者完全配合，并否认两人之间发生了肢体冲突。

随后，警方告诉比金斯和他的伴侣，他们正在一个数据库中查找他们的名字，看是否有任何涉及他们的未执行逮捕令。警员们称，检查还没有完成，比金斯就慢慢爬过围栏，跳入湖中。

比金斯在视频中说：“我要去游泳了……我可以走了，对吧？” 警察站在围栏的另一边，告诉比金斯他不可以在湖里游泳，但他们也没有尝试拘捕他。视频显示，一名警察还问身边的其他警察：“你们认为他能游多远？”

坦佩市政府官员称，比金斯游了大约30多米后表示自己即将溺水。根据坦佩警方公布的文字记录，比金斯在湖中曾向警方求助，但在场的警员置之不理，并要求他自己游到湖上的一座桥边，抓住桥梁让自己浮在水面上。尽管比金斯表示自己做不到，一名警员说：“好吧，我不会跳进湖里的。”

直到另外的警察试图找一艘船来营救比金斯时，一切为时已晚。比金斯已沉到湖中，再也没有浮出水面。几小时后，当局从湖里打捞起他的尸体。

目前尚不清楚比金斯从进入湖中到溺水之间经过了多长时间，坦佩市的邻市斯科茨代尔（Scottsdale）警方和公共安全部门，正在调查这起事件。