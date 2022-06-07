周二美市盘前退低 重点谈分拆后的亚马逊股票

今天美国股市重点：

市场投资者仍密切关注通胀数据，尤其是即将在本周五（6月10日）发布的美国消费者物价指数报告。投资者希望从中得到通胀情况的最新信息。

澳大利亚储备银行刚刚以高过预期的幅度加息，让全球投资者有点失措。

美国华尔街主要股指期货今晚（7日）下跌。至7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低39.10点或0.95％，报4082.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货下跌152.90点或1.21％，报12446.70点；道琼斯指数期货则跌261.60点，报32654.20点。

美国股市周一隔夜（6日）小幅收高。标准与普尔500指数隔夜上升12.89点，闭市报4121.43点。重量级的道琼斯指数也微起16.08点，闭市报32915.78点。纳斯达克100指数则起0.41％或51.60点，以12599.63点收市。

美国股市隔夜交易继续淡静，交易所的总成交量有106亿4000万股，比过去20天的127亿5000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

据知情人士透露，连锁百货商Kohl's正在就被全面收购事项，进行最后阶段谈判。这项全面收购计划估值约80亿美元。Kohl's股价今晚盘前上升3.68美元，截稿时报45.80美元。

根据《华尔街日报》报道，中国有关监管机构已经结束对中国网约车巨头滴滴出行（Didi）的调查。这个消息带动滴滴出行的股价隔夜首个小时里，就猛飚67.66％，报3.10美元。今晚盘前滴滴的股价继续上升0.10美元或4.35％，截稿时报2.40美元

美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）旗下的方舟基金，隔夜又再买进超过2万股英伟达（Nvidia）股票。这也是凯西伍德自今年5月底以来，第三次买进这家晶片制造商的股票。英伟达股价在今晚盘前下跌3.46美元，截稿时报184.40美元。

辉瑞（Pfizer）隔夜宣布投资1亿2000万美元，扩大位于密歇根州卡拉马祖的工厂产能，处理旗下的冠病疫情口服治疗药物Paxlovid的生产事项。辉瑞股价今晚盘前下跌0.23美元，截稿时报53.03美元。

今天我们看看隔夜开始一股分拆为20股的亚马逊（Amazon）股票。今晚盘前亚马逊股价退低2.47美元，截稿时报122.32美元。

盘前活跃股按序：Kohl's、特斯拉（Tesla）、亚马逊、苹果（Apple）和Vroom Inc。截稿时，除了Kohl's显著上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

许多市场分析师认为，股票拆分和潜在的零售股票交易活动相关。它能够提供一种增量催化剂，从而改变对亚马逊股票的交易情绪。（路透社）

亚马逊（Amazon）

（纳斯达克证券交易所代码：AMZN）

（早报讯）亚马逊隔夜开始每股分拆为20股，股价也从原本的四位数调整到比较“平易近人”的三位数。全日在123.81美元至128.99美元之间波动，总共有1亿3330万零801股易手。

在今年3月份宣布的拆股计划生效后，亚马逊股价隔夜以125.25美元开市。在下午交易中还一度上涨3.1％至126.17美元。以上周五的2447美元闭市价为标准的话，分拆后的价格是122美元。

虽然股票分拆对公司的基本面没有影响，但拆股确实可让更多投资者更容易拥有亚马逊股票。投资者层面扩大，会在一定程度上帮助提振股价。

盈透证券（Interactive Brokers）首席策略师索斯尼克（Steve Sosnick）说：“股票分拆当然首先是因为股票本身已经是成功的。市场投资者一般的心理仍然认为，股票分拆是好的。我们可以争论并否定这一点，但是如果整体市场追捧分拆，那么分拆后股价就会表现得更积极。”

MKM Partners的分析师团队也认为，亚马逊股价自5月以来的上涨趋势，除了是因为间中亚马逊宣布将年初至今的亏损减少了三分之一之外，在很大程度上也是因为市场对这次股票分拆有所期待。在过去一个月里，亚马逊股价总共上升了14.71％。

许多市场分析师都认为，股票分拆和潜在的零售股票交易活动相关。它提供一种增量催化剂，从而改变对有关股票的交易情绪。

根据美国银行全球研究部（BofA Global Research）发现，股票分拆“从过往历史数据来看是看涨的”。根据该研究发现，通常在拆股一年后，有关的股票的平均回报率是25％，相比之下整体市场则是9％。

在Tipranks的24名分析师当中，有36名给予该股“买入”的评级，一名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是180.13美元，可见一般对亚马逊股票的信心。

对股票分拆有兴趣的投资者的下一个关注点，应该会是谷歌母公司Alphabet。该公司也在今年2月间宣布，每股分拆为20股。这个分拆将在下个月生效。分拆后的Alphabet股价会有怎样的变动，我们拭目以待。