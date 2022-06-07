欧盟同意统一手机平板电脑充电口 包括苹果产品

（早报讯）欧盟各国和立法者对手机和平板电脑等电子产品使用“单一充电端口”达成协议。到2024年秋，USB-C接口将成为欧盟所有电子设备通用充电口，包括目前使用Lightning接口的苹果手机。

彭博社报道，欧洲议会周二（6月6日）在一份声明中称：“到2024年秋季，USB Type-C将成为欧盟所有手机、平板电脑和相机的通用充电端口。”这意味着，苹果公司将不得不在2024年之前，更换它在欧洲销售的iPhone接口。

事实上，欧盟的这一举措已经酝酿了10多年，但直至去年9月才正式提交议案。欧盟委员会表示，此举不仅对环境大有益，同时每年也能为用户节省约2亿5000万欧元（约合3亿6000万新元）。

根据欧盟委员会的提议，USB-C将成为所有智能手机、平板电脑、相机、耳机、便携式扬声器和手持视频游戏机的标准接口。此外，充电器也将与电子设备分开销售。

欧盟委员会还特别强调，此举不是针对苹果公司，主要是因为，尽管进行了十年的谈判，但各家公司未能就共同的解决方案达成一致。据悉，经过十年谈判，手机充电器的接口标准已从30个减少到3个。

对于这项提议，苹果提出了反对意见。苹果之前曾表示：“我们仍担心，只允许一种类型的充电器会扼杀创新，而不是激励创新，这反过来会损害欧洲和世界各地消费者的利益。”

但是，有消息指苹果公司在测试的iPhone 15将采用更普遍的USB-C接口，取代目前的Lightning充电接口。目前的苹果笔记本电脑型号已经使用了USB-C充电器。

欧盟委员会工业主管布雷顿（Thierry Breton）在一份声明中说：“我们日常生活中接触多种电子设备，一个通用的充电器将是合情合理的。欧洲消费者将能够为他们所有的便携式电子产品使用一个单一的充电器。这是提高便利性和减少浪费的重要一步。"

长期以来，苹果和安卓用户一直抱怨必须使用不同的充电器。前者通过Lightning接口充电，而Android设备则使用USB-C接口。