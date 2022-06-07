涉贪污丑闻 越南卫生部长与河内市长被捕

（早报讯）越南卫生部长阮青龙和河内市长朱玉英，因涉嫌与冠病检测试剂盒制造商Viet A科技串通谋利的贪污事件，被开除党籍和公职。

综合法新社、越通社报道，越南国会在周二（6月7日）召开会议时作出上述宣布。越南公安部同日也发表声明，指朱玉英在担任科技部长期间“在执行公务时滥用职位和权力”。阮青龙则被指“违反国有资产管理和使用规定，造成损失和浪费”。两人已经被捕。

据报道，由朱玉英领导的越南科技部在2020年2月批准了一项价值83万美元的冠病检测试剂盒开发项目，医疗科技公司Viet A科技成功得标。

Viet A科技在项目批准后仅一个月内就宣称成功研发冠病检测试剂盒，并可量产。越南卫生部随后迅速批准了这款检试剂盒在全国范围内使用。

Viet A科技也宣称它的测试剂盒获得世界卫生组织的紧急使用许可。但越南公安部2021年正式介入调查后，世卫组织驻越南代表公开确认，早在2020年相关申请就已经被驳回。

另外，越南卫生部门也涉嫌与河内当地政府串谋，以高价把Viet A科技的核酸检测配套卖给当地医院，从中谋利超过4万亿越南盾（约1亿7500万美元或2亿4000万新元）。

根据统计，截至2021年末，越南总共进行7300万次冠病核酸检测，预计总开销超过10亿美元，比越南花在疫苗上的费用高出四倍。

越南公安部已于2021年12月宣布逮捕Viet A科技创始人潘国越等多名公司高管。