美国专家委员会建议批准使用诺瓦瓦克斯冠病疫苗

（早报讯）美国一个联邦咨询委员会周二（6月7日）以压倒性多数支持票，建议监管当局批准诺瓦瓦克斯（Novavax）冠病疫苗的使用授权。

综合外电报道，上述委员会以21张支持票对零反对票和一张弃权票的结果，向美国食品与药物管理局（FDA）建议批准18岁及以上成人使用诺瓦瓦克斯公司研发的冠病疫苗。若FDA接受委员会的建议，它将成为美国第四款获得使用授权的冠病疫苗。

不过，据《纽约时报》报道，监管当局首先需要批准诺瓦瓦科斯疫苗的制造过程，这些问题可能意味着该款疫苗在未来几周还不能在美国使用。

诺瓦瓦克斯生产的冠病疫苗属重组蛋白疫苗，已在美国以外的多个国家包括英国、日本和新加坡获得使用授权。而欧洲的监管机构目前正在评估诺瓦瓦克斯疫苗能否作为成人的冠病疫苗追加剂。

美国卫生与公众服务部发言人告诉《纽约时报》，如果这款疫苗在美国获得授权和推荐，联邦政府将与诺瓦瓦克斯协调获取“限量的疫苗”。两名知情人士则说，美国政府很可能会购买数百万剂诺瓦瓦克斯疫苗。

2020年，美国政府原本同意购买1.1亿剂疫苗作为支持诺瓦瓦克斯展开疫苗研究的一部分。但两年后，美国已经充斥着其他有效的冠病疫苗，政府不太需要获取更多的疫苗。