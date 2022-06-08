周三美市盘前小幅走低 重点谈推特收购计划新动态

今天美国股市重点：

（早报讯）●在投资者等待将在本周五（6月10日）发布的关键数据之际，美国华尔街股市主要股指预料会延续忽起忽落的走势。

●美国华尔街主要股指期货今晚（8日）小幅走低。7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低15.50点或0.37％，报4145.20点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货微退29.30点或0.23％，报12682.40点；道琼斯指数期货则下跌142.00点，报33038.10点。

●在科技和能源股攀高的带动下，美国股市隔夜（周二）尾盘上涨。这也是美市连续第二天收高。不过Target Corp宣布公司库存过剩，让许多零售业股在交易日的大部分时间里遭受打压。

●标准与普尔500指数隔夜上升39.25点，闭市报4160.68点。重量级的道琼斯指数也起264.36点，闭市报33180.14点。纳斯达克100指数则起0.89％或112.04点，以12711.67点收市。

●美国股市隔夜交易继续淡静，交易所的总成交量有103亿8000万股，比过去20天的125亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

●美国食品与药物管理局（FDA）的疫苗和相关生物制品咨询委员会，隔夜以21票对0票、一票弃权的结果，建议FDA授予诺瓦瓦克斯（Novavax）冠病疫苗“紧急使用授权”，用于18岁及以上的人士。诺瓦瓦克斯股票隔夜因为这个投票而全日暂停交易。在投票结果出炉后，该股上扬23％。今晚盘前该股继续攀高17.80％或8.46美元，截稿时报56.00美元。

●Target Corp表示因为库存过剩，不得不给出更大的折扣以减少非必需品的库存。这个消息导致Target Corp的股价隔夜下跌2.3％。该股今晚盘前继续退低2.98美元，截稿时报153.00美元。

●同样是百货业的沃尔玛（Walmart）股价隔夜也遭池鱼之殃，跟着下跌1.2％。但另一个同行，连锁百货商Kohl's，却因为有传言表示正在就被全面收购事项进行最后阶段谈判，让该股在隔夜异军突起，上升9.5％。今晚盘前，沃尔玛微跌0.47美元，报122.90美元；Kohl's也微跌0.54美元，报45.05美元。

●在股东投票通过以每股分拆为10股的计划后，Shopify股价隔夜上涨5.58％。今晚盘前股价退低1.12美元，截稿时报379.62美元。

●DocuSign隔夜宣布扩大与微软（Microsoft）的全球战略合作伙伴关系，带动股价上升4％。今晚盘前股价继续上升3.81美元，截稿时报91.55美元。

●今天我们着重谈几乎天天“上演”新剧情的推特（Twitter）收购计划。今晚盘前推特股价下跌0.29美元，截稿时报39.84美元。

●盘前活跃股按序：Carnival Corp、Intel Corp、诺瓦瓦克斯、特斯拉（Tesla）和Plug Power。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

市场知情人士称，由于围绕在这个交易的不确定性越来越高，马斯克之前安排的新融资计划也已经暂时被搁置。（路透社）

推特（Twitter）

（纽约证券交易所代码：TWTR）

全球首富马斯克（Elon Musk）拟以每股54.20美元的现金全面收购推特（Twitter）这家社交媒体公司的戏码，前后已经“上演”快两个月。这个收购计划到底会不会落实？马斯克的每股54.20美元的收购价，股东看到，但“吃得到”吗？

从推特过去一个月的股票交易价来看，股价一直在35.76美元至47.96美元之间波动，市场似乎不太看好这个收购计划。而且推特股价近期一直都在不到40美元的水平转手，精明的马斯克看来也没有什么理由要以每股54.20美元来收购。

也许因为如此，马斯克在周一（6月6日）就开始有了新动作。他在给推特的信中说，推特最新提供给他的资料，仅是一些有关推特自己如何测试户头的细节，根本“无异于拒绝”他的数据要求。

马斯克其实要的是确认推特的垃圾和虚假账户，确实是占总用户人数的不到5％的证据和数据。马斯克在上个月中就是以推特的垃圾和虚假账户可能过多，而决定暂时搁置他的440亿美元收购推特行动。随后，交易双方就一直针对这个垃圾和虚假账户的课题一来一往，进行攻防。

根据马斯克的律师在呈报的最新13D文件，他的律师写道：“根据推特迄今为止的行为，尤其是推特最近的通信，推特正在积极抵制和阻挠马斯克在收购协议下的信息权利。”

马斯克的律师也在文件中写道：“这明显严重违反了推特在合并协议下的义务。马斯克保留由此产生的所有权利，包括他不完成交易的权利和终止合并协议的权利。”

根据隔夜市场盛传的最新消息，市场知情人士称，由于围绕在这个交易的不确定性越来越高，马斯克之前安排的新融资计划也已经暂时被搁置。

这个最新发展是否意味着马斯克已经开始为终止收购行动铺路？不论消息是否属实，在Tipranks的26名分析师看来对这个交易也觉得不太乐观。他们当中只有一名给推特股“买入”的评级，其余25名都给出“持守”的评级。

他们对推特股价的看法分歧相当大，一年期限目标价从34美元至60美元不等。对于推特股票，看来投资者还是暂时谨慎静观为妙。