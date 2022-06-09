法国议会选举在即 主要党派展开竞选造势冲刺

（早报讯）法国定于6月12日进行议会选举首轮投票，主要党派本周展开竞选造势冲刺。根据周三（6月8日）公布的最新民调，目前执政党阵营和左翼政党联盟的支持率领先。

法国总统马克龙当天前往巴黎北郊视察，表达了他对执政党阵营赢得议会选举的信心。他说，法国民众将能够使执政党阵营得到多数支持。法国总理博尔内、经济与财政部长勒梅尔分别就经济议题表态，回应民众当前最为关心的购买力和高通胀问题。

代表左翼政党联盟的极左翼党派“不屈的法兰西”领导人梅朗雄8日前往法国西北部城市卡昂，进行他在12日选举前的最后一次大型竞选造势活动。他计划为22岁左翼政党联盟候选人高夏尔站台。

极右翼党派“国民联盟”领导人勒庞8日通过法国一家电台呼吁选民积极投票。目前极右翼党派的支持率在民调中落后。勒庞说，她不相信梅朗雄能够通过议会选举成为总理，声称梅朗雄担任总理的可能性比她还要小。

法国4月举行总统选举，马克龙成功连任。法国政党归属之后发生较大变化。为赢得议会选举，执政党共和国前进党与多个中右翼党派组成支持总统马克龙的执政党阵营，而极左翼政党“不屈的法兰西”与法国社会党、法国共产党、绿党等中左翼和左翼政党组成名为“生态和社会人民新联盟”的左翼政党联盟。

根据8日公布的民调，执政党阵营在议会选举首轮投票的支持率为28%，左翼政党联盟的支持率为27.5%。极右翼党派“国民联盟”的支持率为20%，民调还显示，议会选举首轮投票的投票率可能只有46%。2017年法国议会选举首轮投票的投票率为48.7%。

法国实行国民议会（议会下院）和参议院两院制。这次议会选举分两轮投票，首轮投票将于6月12日进行，第二轮投票将于6月19日进行，来自多个政党的候选人将角逐国民议会577个席位。