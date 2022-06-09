韩朝就安理会制裁决议在联大交锋

（早报讯）韩朝周三（6月8日）在联合国大会（联大）就安理会制裁朝鲜的问题唇枪舌剑、针锋相对。

韩联社报道，中国和俄罗斯上月否决对朝制裁决议草案后，联合国大会一般性辩论当天在纽约联合国总部进行。韩国对朝鲜发射导弹以及安理会对朝制裁决议未获通过的情况加以谴责，朝鲜则重申行使合法的自卫权。

韩国常驻联合国代表赵显说，安理会自2006年以来首次未能成功应对朝鲜的严重挑衅。他指出，除中俄之外的13个安理会理事国全都投赞成票，彰显了国际社会对朝鲜不断违反安理会决议的谴责之意。韩国以最强烈的措辞谴责朝鲜反复发射弹道导弹，并呼吁朝鲜停止挑衅，响应对话提议，通过“完全、可核查、不可逆的无核化”（CVID）实现半岛和平。

赵显同时强调，尽管朝鲜一再挑衅和威胁，韩国仍敞开对话之门，在冠病大流行面前无条件地伸出援手，愿意支持朝鲜抗疫。他说，韩国十分担心朝鲜的人道主义状况，但不应忘记，朝鲜的人道困境不是制裁造成的，而是归因于该国政策。

朝鲜常驻联合国代表金星主要将矛头指向美国。他指责美国推进决议的企图是违反联合国宪章和国际法精神的非法行径，并讽刺美国的枪支暴力和种族歧视。金星没有“点名”批评韩国，但援引国务委员会委员长金正恩的言论称，世界面临严重的危机和挑战，但最根本的风险是美国及其属国的横行霸道。