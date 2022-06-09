全球已出现700起不明病因儿童肝炎疑似病例

（早报讯）近期，全球多国报告不明病因的儿童肝炎病例异常增多。世界卫生组织总干事谭德塞周三（6月8日）说，全球已出现700起不明病因儿童急性肝炎疑似病例。

谭德塞说，已有34个国家和地区向世卫组织上报了700起不明病因的儿童急性肝炎疑似病例，还有112起相关病例正在调查中。其中至少38起需要肝移植，目前已有10起死亡病例。

世卫组织正在与各国合作研究病因，通常有五种会引起肝炎的病毒，但目前尚未在这些病例中检测到这些病毒。

英国医学期刊《柳叶刀·胃肠病与肝脏病学》日前刊发的一篇通信文章就致病机理提出一种假说：这种肝炎可能与冠病超抗原介导的免疫激活有关，并因合并感染腺病毒而诱发疾病。

文章说，传染源仍是不明病因儿童肝炎最可能的致病原因。但迄今为止，患者体内未检出甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒。接受腺病毒检测的英国患者中有72%体内检出腺病毒，利用基因技术对其中18个患者样本进行病毒分型发现，这18个样本均含41型腺病毒。

在更多信息明了之前，世卫组织建议采取预防和控制感染的一般性措施，其中包括用肥皂和水或含酒精的消毒液保持手部卫生；避免处于拥挤的空间，与他人保持一定距离；确保室内通风良好；戴口罩；遵循安全的食物处理和烹饪方法等。

俄罗斯科学院院士、医学博士根纳季·奥尼先科说，为了避免儿童感染不明原因肝炎，应拒绝前往有感染危险的国家。如果必须前往，则应认真选择居住地，注意食物和水的质量。