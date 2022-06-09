阿里巴巴股价隔夜上涨近15％ 一切尽在游戏中

（早报讯）中国互联网巨头阿里巴巴（Alibaba）股价隔夜（周三，6月8日）在美国股市出现近期鲜有的涨势，全日总共攀高将近15％，盘后走势也继续偏高。

据报道，中国北京政府正在采取新措施，似乎有重新要支持科技行业的迹象，让市场投资者对阿里巴巴又再次有信心，让阿里巴巴股价隔夜以119.62美元收市，起15.30美元，是该股自今年2月以来的最佳收盘价。

事情始于中国当局在本周三批准了一份国产视频游戏许可证。这对中国科技股是一个非常具有“意义”的举动。因为中国自去年开始就已经暂停发出这类牌照，同时也通过各方措施来减少中国未成年人上网的时间。

这也是中国方面近期第二轮发出新牌照。这系列举动让投资者对许多中国领先科技公司的商业前景又再次充满信心。

除了阿里巴巴外，其他在美市挂牌的中概股也在隔夜大展拳脚。京东（JD.com）上涨近8％，拼多多（PinDuoDuo）上涨近10％，百度（Baidu）和网约车巨头滴滴出行（Didi）的上涨更显著，升幅超过12％。

中国监管机构国家新闻出版署（National Press and Publication Administration）这次是发出许可证给60款不同的网络游戏。这是自中国2021年7月以来，对电脑和智能手机游戏的最大批量批准。不过，由腾讯控股（Tencent Holdings）和网易（NetEase）开发的游戏不在最新的批准之内。

另外，最近中国监管机构也已经结束对中国网约车巨头滴滴出行（Didi）的调查。知情人士说，当局最早会在下周解除对滴滴出行增加新用户的禁令，并在中国国内各个应用平台恢复滴滴出行的应用。

根据报道，中国当局和国家互联网信息办公室（Cyberspace Administration of China）是在上周的一次会议上，向滴滴出行和其他两家公司通报了结束调查的事项。滴滴出行预料将面临巨额罚款，而全卡车联盟（Full Truck Alliance）和看准（Kanzhun）将面临较小的罚款。