土耳其总统重申反对瑞典芬兰加入北约

（早报讯）土耳其总统埃尔多安周三（6月8日）与到访的委内瑞拉总统马杜罗会谈后再次表明，反对瑞典和芬兰加入北约。

埃尔多安说，北约不是一个支持恐怖主义的组织。只要瑞典国家电视台播放恐怖组织领导人的谈话，土耳其就不能同意瑞典加入北约。同样的情况也适用于芬兰。

自瑞典和芬兰宣布申请加入北约以来，埃尔多安已在不同场合多次表达反对两国加入北约，原因在于两国为被土耳其认定的恐怖组织提供庇护，甚至提供武器支持。

据俄卫星网9日消息，土耳其外长恰武什奥卢说，北约秘书长斯托尔滕贝格计划组织召开土耳其、芬兰、瑞典三国外长会议，但安卡拉希望先看到自己所提条件的答案。

消息称，在乌克兰事件的背景下，芬兰和瑞典于5月18日向北约秘书长提交了加入北约的申请。土耳其阻止了申请审核程序。埃尔多安说，安卡拉不会同意芬兰和瑞典加入北约，因为不能相信它们在与土耳其禁止的库尔德工人党成员关系问题上所做出的保证。

瑞典和芬兰5月18日正式向斯托尔滕贝格递交了两国加入北约的申请。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。近来土耳其多次强调，芬兰和瑞典在寻求加入北约时必须停止对库尔德工人党等的支持，并解除对土出口国防设备的限制。