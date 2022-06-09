阿尔及利亚宣布中止与西班牙友好条约

（早报讯）阿尔及利亚总统府周三（6月8日）发表声明说，阿尔及利亚决定中止与西班牙签署的作为两国关系发展框架的友好、睦邻与合作条约。

声明说，今年早些时候，西班牙改变了在西撒哈拉问题上的中立态度，公开支持摩洛哥。西班牙政府这个举动违背了法律、道德和政治义务，并导致西撒哈拉及整个地区局势恶化。阿尔及利亚政府决定中止与西班牙2002年签署的友好、睦邻与合作条约。

西班牙首相桑切斯当天在西班牙议会就改变对西撒哈拉问题的立场进行解释，阿尔及利亚随后宣布中止与西班牙的条约。西班牙外交部长阿尔瓦雷斯当天对媒体称，愿意与阿尔及利亚保持良好关系，并说不担心天然气供应会有问题，强调阿尔及利亚会履行承诺。

2020年12月，美国白宫在一份声明中说，美国支持摩洛哥关于解决西撒哈拉问题的提议，并“承认摩洛哥对西撒哈拉的主权”。今年3月，西班牙宣布支持摩洛哥关于西撒哈拉自治的计划，阿尔及利亚随后召回驻西班牙大使。

西撒哈拉位于非洲西北部，是前西班牙殖民地，是一个有主权争议的地区。摩洛哥曾与受阿尔及利亚支持的西撒哈拉人民解放阵线争夺西撒哈拉归属十余年，1991年在联合国斡旋下达成停火协议。联合国安理会同年通过决议，决定设立西撒特派团监督停火，并于今后可行情况下在西撒哈拉组织全民公决。摩洛哥目前控制西撒哈拉大部分地区。