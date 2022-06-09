韩国数千名卡车司机连续三天罢工

（早报讯）韩国数千名卡车司机周四（6月9日）继续罢工，抗议燃油成本飙涨的罢工行动进入第三天，罢工造成生产中断并拖慢港口运输，可能对全球供应链形成新风险。

路透社报道，韩国交通部说，约有7200名卡车司机或三成的货运卡车司机团结工会会员参与罢工。这也是韩国新任总统尹锡悦面对的首个重大经济挑战。

一名工会代表称，参与罢工的工会会员比上述人数要高出许多，而且还有其他没有加入工会的卡车司机也加入罢工。

韩国钢铁制造商POSCO指出，自罢工开始以来，它每天无法从两家工厂运送约3万5000公吨的钢铁产品，相当于三分之一的每天出货量。

据韩联社报道，由于卡车司机拒绝运送零部件，现代汽车蔚山工厂的生产受到一些干扰。现代汽车拒绝就此事发表评论。

交通部一名官员说，包括钢铁和水泥在内的一些产品的出货量有所下降。但韩国尚未看到“严重的物流中断”情况，政府正在与相关行业官员会面以防止出现这种情况。

当地官员还说，一些港口已经感受到罢工带来的影响。韩国釜山港务局说，自周一（6日）以来已经成立一个应急小组，并已在港口外准备额外的存储空间。目前港口的集装箱占用率为76.3%，高于两天前的73.9%。

这些卡车司机在韩国被视为个体经营承包商。他们正寻求加薪，并要求政府延长在疫情期间推出的保障运费的紧急措施等，这项措施将于12月到期。

工会代表金在光说：“由于燃料价格飙涨，政府没有采取足够措施保护我们的生计……大型货运车司机的月薪约300万到400万韩元（3282到4378新元），但他们可能需要额外支付300万韩元的燃料成本。”

据报道，警方已经逮捕20多人，包括在首尔利川阻挡一家啤酒厂大门的工会会员。