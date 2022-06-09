周四美市盘前小幅走高 重点谈女股神买特斯拉

今天美国股市重点：

（早报讯）●市场投资者目前密切关注欧洲央行的政策决定，同时也为美国周五即将公布的关键通胀数据做好心理准备。

●美国华尔街主要股指期货今晚（6月9日）小幅上涨，主要股指有望开盘上涨。7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升20.00点或0.49％，报4135.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起64.30点或0.51％，报12679.40点；道琼斯指数期货则上升135.00点，报33045.90点。

●美国国债收益率升至3％这个重要心理水平之上，再加上油价上涨，引发市场对通胀和利率前景的担忧，导致美国股市隔夜（周三）收低。

●标准与普尔500指数隔夜下跌44.91点，闭市报4115.77点。重量级的道琼斯指数也退低269.24点，闭市报32910.90点。纳斯达克100指数则跌0.76％或96.55点，以12615.13点收市。

●美国股市隔夜交易继续淡静，交易所的总成交量有106亿2000万股，比过去20天的122亿6000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克在上星期才刚说要裁员10％，今天却在中国展开在线招聘活动，并为中国业务增添多24个新的职位。这个消息带动特斯拉股价盘前走高，起25.40美元，截稿时报751.00美元。

●面簿母公司Meta Platforms在纳斯达克股票交易所的股票代码，将在今晚股市开盘后，正式从原本的FB改为META。在这个股票代码正式更改后，Meta Platforms的整个形象转变工程将正式完成。META今晚盘前上升0.75美元，截稿时报197.39美元。

●据报道，阿里巴巴（Alibaba）因在网站上销售的有缺陷的产品而在美国面临法律挑战。该股今晚盘前下跌4.13美元，截稿时报115.49美元。

●中资电动车蔚来（NIO）刚在今晚发布的季度业绩报告显示，第一季度营业额是15亿6340万美元，毛利率是14.6％，净亏损是2亿8120万美元。该公司也说，今年6月份的交货量将会创新高。今晚盘前蔚来股价下跌1.16美元，截稿时报19.22美元。

●今天下文我们看看美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）眼中的特斯拉。今晚盘前特斯拉股价起23.47美元，截稿时报749.07美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉、苹果（Apple）、Carnival Corp、亚马逊（Amazon）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这些活跃股的股价全部上升。

作为特斯拉的“超级粉丝”，凯西伍德甚至在今年4月间公开表示，特斯拉股价会在2026年将达到4600美元水平。（路透社）

特斯拉（Tesla）

（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

特斯拉股价开年至今已经下跌将近40％。而特斯拉即将进行的拆股计划是否会为股价带来新希望呢？美国“女股神”凯西伍德好像觉得会。

由凯西伍德领导的方舟基金就在隔夜（周三）再次进场买进特斯拉公司的股票。这也是她旗下的基金在本月内第三次吸购特斯拉股票。

根据方舟基金呈报的交易文件，该基金隔夜总共买进3162股特斯拉股票，估计总值229万美元。

凯西伍德的基金在上个月较迟时，当特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）收购推特（Twitter）事件闹得沸沸腾腾，特斯拉股价受牵连而退低时，开始陆续买进特斯拉股票。

根据凯西伍德基金呈报的公开资料，她在上个月就前后买进了4万5003股特斯拉股票。而单在6月则已买入1万3862股。

凯西伍德通过旗下三个挂牌基金（ETF）持有特斯拉的股票：Ark Innovation ETF、Ark Autonomous Technology & Robotics ETF，以及Ark Next Generation Internet ETF。这三个ETF在周三开市前，共持有132万股特斯拉股票，价值9亿4780万美元。

作为特斯拉的“超级粉丝”，凯西伍德在今年4月曾公开表示，特斯拉股价将在2026年达到4600美元水平。之前她原本估计特斯拉股价会在2025年达到3000美元。

在Tipranks的31名分析师当中，16人给予特斯拉“买入”的评级，此外九名给予“持守”和七名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是937.53美元。

特斯拉股东将在8月4日投票决定是否要支持拆股计划。虽然拆股计划还没获得批准，但被否决的可能性相信不高。毕竟投资者应该还记得特斯拉在2020年的第一次分拆股票为他们带来的可观回报。