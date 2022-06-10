美国会大厦骚乱听证会开始 主席：背后阴谋未结束

（早报讯）美国国会负责调查去年1月6日国会大厦骚乱事件的特别委员会，周四（6月9日）举行了首次公开听证会。这场听证会在电视黄金时段现场直播，委员会主席指责前总统特朗普是阻挠民主的阴谋中心。

经过近一年的调查，特别委员会在听证会上播放了特朗普白宫高级官员和竞选官员的视频证词。

特别委员会主席、美国民主党众议员汤普森（Bennie Thompson）在开场陈词中说：“1月6日是一场未遂政变的高潮，正如一位作家在1月6日不久后所说的，这是一次厚颜无耻的企图，想推翻政府。那暴力事件绝非偶然，那是特朗普最后的抵抗。”

汤普森也警告，助长这起暴力事件背后的阴谋仍对美国民主构成威胁。

他说：“挫败人民意志的阴谋还没有结束。这个国家有一些人渴望权力，但对让美国变得伟大的东西没有爱或尊重。”

自去年离任以来，特朗普一直坚持他的主张，即他在2020年大选中输给民主党总统拜登是大范围欺诈的结果，这一主张已被多个法院、州选举官员和他自己的政府成员拒绝。

听证会上将有两名当天在骚乱现场的证人，即在袭击中遭受脑部创伤的国会大厦警官爱德华兹（Caroline Edwards），以及拍摄了被控策划致命袭击的极右翼“骄傲男孩”（Proud Boys）组织录像的电影制片人奎斯特（Nick Quested）。

本月预计共有六场听证会。

距离11月8日的中期选举还有五个月，这场选举将决定未来两年内众议院和参议院的控制权落入谁的手中。