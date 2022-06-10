马克龙：法国执政党阵营须在议会选举赢得“强大而明确的多数”

（早报讯）距离2022年法国议会选举首轮投票仅剩三天时间，选战趋于白热化。法国总统马克龙周四（6月9日）说，法国执政党阵营必须在议会选举中赢得“强大而明确的多数”。

马克龙当天视察法国南部塔恩省时就议会选举作出较为完整的评论。他警告，不论极左翼还是极右翼党派，如能在议会选举中取得突破性进展，都会给政治前景进一步添加不确定因素。

马克龙强调这次议会选举的重要性，指出选举不仅将会决定国民议会的组成，还会对每个法国人的日常生活和国家命运带来影响。他说，执政党阵营必须在议会选举中赢得“强大而明确的多数”，以便继续推动改革，并避免国家陷入混乱。

马克龙还不点名批评极左翼党派“不屈法国”领导人梅朗雄，对梅朗雄指责警察的相关言论表示“无法接受”。马克龙认为，如果国家要团结，就必须捍卫警察和宪兵。但梅朗雄当天晚些时候表示不接受马克龙的批评，称“没有人侮辱警察”。

8日公布的民调显示，执政党阵营在议会选举首轮投票的支持率为28%，极左翼党派“不屈法国”与法国社会党、法国共产党等党派结成的左翼政党联盟的支持率为27.5%。极右翼党派“国民联盟”的支持率为20%。

有相关分析认为，从目前的民调支持率来看，并不能确保执政党阵营能在议会选举中赢得绝对多数。如果执政党阵营不能赢得绝对多数，可能不得不尝试联合极左翼和极右翼党派之外的其他政党，从而给未来施政造成影响。

梅朗雄9日说，如果左翼政党联盟在议会选举中取胜，马克龙就应在该联盟中选择总理人选。极右翼党派“国民联盟”领导人勒庞则回应说，梅朗雄“永远不会成为总理”。