滴滴出行周五从美市退市？

（早报讯）根据呈报表格的日期计算，本周五（6月10日）可能是中国网约车巨头滴滴出行（DiDi）在纽约证券交易所的最后一天交易。

根据《日经亚洲》报道，两名知情人透露，滴滴出行退市的日期是周五。

据《联合早报》了解，滴滴出行之前是在5月23日宣布已通知纽约证券交易所，正式表示决定从纽约证券交易所退市。当时滴滴出行表示，计划在今年6月2日或之后，向美国证券交易委员会（SEC）提交表格25，以便将它的美国存托股票（ADS），从纽约证券交易所除名。这整个除名程序预料会在表格25生效后的十天完成。

滴滴出行退市消息其实非新消息。唯一受到投资者关注的是，滴滴出行尚未将退市的确切日期通知股东。

根据该报道，当被问及滴滴出行是否会在本周五退市时，纽交所发言人表示“我们不对此事发表评论”。

滴滴出行在去年6月间首次在美市公开售股时，股票定价是14美元。之后，它的股价甚至还在2021年6月30日交易中创下18.01美元的历史新高。但在首次公开售股后没几天，中国监管机构就对该公司展开了网络安全调查。

之后在7月间，中国网信办指控滴滴出行非法收集用户数据，并下令将它的应用程序从当地各个应用平台下架。

在夹在美国和中国两个大国之间，导致滴滴出行在美国上市不到半年就宣布从美国退市，股价也跌得面目全非。该股隔夜闭市时也只剩下2.36美元，挂牌至今已经跌了84.80％。

目前尚不清楚滴滴出行的股票在纽约股票交易所退市后，是否会继续在场外（OTC）交易。