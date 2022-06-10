五角大楼首次承认资助46个乌克兰生物设施

（早报讯）美国五角大楼周四（6月9日）在官网发布声明，承认过去20年资助了46个乌克兰生物设施。这是五角大楼首次曝光政府支持在乌生物设施的具体数量。

据《今日俄罗斯》电视台网站报道，根据五角大楼的说法，这46个乌生物设施包括实验室、卫生设施和疾病诊断机构。美国还声称，合作改善乌克兰“生物安全”以及“人类和动物的疾病监测”等问题。

自3月开始，俄罗斯国防部曾发布一系列简报，提供五角大楼资助乌生物实验室的证据。据报道，俄罗斯在乌克兰发现30座生物实验室，这些实验室按照美国国防部的命令运行，可能涉及生物武器制造。缴获的文件显示，就在今年2月24日俄罗斯对乌克兰军事行动开始的当天，这些实验室即收到命令，“紧急销毁”鼠疫、炭疽、霍乱及其他致命性疾病的病原体。

俄国防部5月曾称，只有三个乌生物实验室达到了所从事研究的安全水平。俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫则指责，乌克兰在卢甘斯克地区发动生物攻击。

此外，根据俄联邦侦查委员会的数据，从2005年到2022年初，美国在乌克兰的生物研究上投入了超过2.24亿美元（约3.09亿新元）。俄方曾说，西方制药巨头、非营利组织甚至是美国民主党都参与其中。