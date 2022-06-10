资讯交错 阿里巴巴股价欲起还休

（早报讯）在中国有关监管机构否认允许中国互联网巨头阿里巴巴的子公司蚂蚁集团展开首次公开​​募股后，阿里巴巴的股价隔夜又在波动的交易中转为负区域收市。

阿里巴巴股价隔夜总共下跌了9.72美元或8.13％，闭市报109.90美元，全日在109.44美元至118.22美元之间波动。盘后走势没有起色，继续下跌0.93％。

根据《华南早报》报道，中国证监会在一份声明中以简单的一句话说明，该会并“没有对此事进行任何评估或研究”，否定了市场对蚂蚁集团的传言。

据彭博社昨天（6月9日）报道，有知情人士透露，中国证监会已经设立了一个工作小组，评估重启蚂蚁集团A股上市的可行性，而且监管机构对蚂蚁集团金融控股公司牌照的申请，也已接近批准前的最后阶段。取得这一个牌照，有望使蚂蚁集团受到类似银行业机构的监管，从而为重启上市扫清障碍。

前两天宏观解封的利好消息，让阿里巴巴的股价周三（6月8日）在美国股市出现近期鲜有的涨势，全日还攀高将近15％。而上述传言也在隔夜盘前让阿里巴巴股价尝试持续涨势。

但是没想到消息被中国监管机构驳斥后，让原本在盘前交易奋起7％的阿里巴巴股价，Ｕ转开始一路下跌。

在过去的几天里，整个市场对中概股，尤其是阿里巴巴的乐观情绪高涨。反弹背后的因素还包括：中国决定批准60款新视频游戏，以及北京放松对冠病疫情的限制措施。

据知，阿里巴巴持有蚂蚁集团的33％股份。因此，如果蚂蚁集团的首次公开募股计划能够顺利落实，对阿里巴巴来说是件有利的事。蚂蚁集团是专门从事金融科技业务的。