周五美市盘前波动小 重点谈蔚来季度业绩要点

今天重点：

美国劳工统计局今晚（6月10日）将公布美国最新的通胀数据。股市的交易气氛在隔夜就已经开始紧张起来。市场人士纷纷认为，即将公布的消费者价格指数将会略高过预期数字。

美国华尔街主要股指期货今晚夹在狭小幅度间波动。7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌6.10点或0.15％，报4011.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起12.20点或0.10％，报12282.00点；道琼斯指数期货则退低82.40点，报32190.40点。

美国股市隔夜（周四）大幅下挫，抛售压力在尾盘显著加剧。大型成长股领跌，苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）分别下跌3.6％和4.2％，给标准与普尔500指数和纳斯达克指数的压力最大。

不仅如此，美国10年期国债收益率也攀升到3.073％，是自今年5月11日以来的最高水平，让股市的交易气氛也显得有点紧张。

标准与普尔500指数隔夜下跌97.95点，闭市报4017.82点。重量级的道琼斯指数也退低638.11点，闭市报32272.79点。纳斯达克100指数则跌2.74％或345.35点，以12269.78点收市。

美国股市隔夜交易继续淡静，交易所的总成交量有115亿股，比过去20天的120亿7000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

DocuSign刚刚发布的第一季业绩报告的盈利低过市场分析师普遍共识，导致DocuSign股价今晚盘前猛挫26.20％，截稿时报64.47美元。

在中国有关监管机构否认允许中国互联网巨头阿里巴巴（Alibaba）的子公司蚂蚁集团展开首次公开​​募股后，阿里巴巴的股价隔夜下挫8.13％。不过，今晚盘前阿里巴巴股价回弹3.52美元，截稿时报113.42美元。

除了阿里巴巴之外，其他在美市挂牌的中概股也在今晚盘前交易中反弹。京东、拼多多、蔚来、小鹏汽车、理想汽车、爱奇艺和哔哩哔哩全部上涨，截稿时涨幅介于3％至9％之间。

奢侈品交易平台Farfetch今天宣布，将在未来几个月内开始接受加密货币为其中一种付款方式。该股今晚盘前上升0.13美元，截稿时报9.31美元。

今天下文我们看看昨天发布业绩报告的中资电动车蔚来（NIO）的业绩要点。今晚盘前蔚来股价起0.42美元，截稿时报19.24美元。

盘前活跃股按序：DocuSign、特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、Vroom Inc和苹果。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

蔚来预测，公司第二季度的交货量有望达到2万3000辆至2万5000辆。（彭博社）

蔚来（NIO）（纽约证券交易所代码：NIO）

（早报讯）中资电动车蔚来（NIO）股价隔夜在发布季度业绩后，下跌了7.65％。原因是刚刚公布的业绩令股东失望，也不及华尔街分析师的普遍共识，而且公司对未来的业绩预测也似乎无法振奋人心。

欠佳的业绩主要是因为中国持续的冠病疫情封锁，以及全球宏观经济状况恶化所导致的。整个宏观因素让蔚来开年至今，股价已经下跌了超过43％。

蔚来第一季度营业额是15亿6000万美元，同比增长24％。但是，蔚来季度每股亏损却是0.13美元，而去年同期只是0.04美元。

比较让投资者失望的是，蔚来第一季度的毛利率已降至14.6％，比去年同期的19.5％，或是去年第四季度的17.2％逊色许多。对此，蔚来说，不断上涨的商品成本是继续挤压利润率的主要原因。

蔚来在发布业绩的同时也宣布，该公司在中国的第二家新制造工厂已经开始预先生产旗下的ET5款型电动轿车，这款电动轿车将在今年9月上市。蔚来也说，ES7的新型高档五座SUV，预料会在今年8月开始交货给客户。

在电动车交货方面，蔚来第一季度交出了2万5768辆电动车，比一年前的2万零60辆多。

蔚来也预测，公司第二季度的交货量有望达到2万3000辆至2万5000辆。该公司说，冠病疫情相关的停工和供应链问题，确实限制了公司今年4月和5月份的生产能力，导致这两个月份的交货量仅超过1万2000辆。

蔚来汽车创始人兼首席执行官李斌上个月在接受本报访问时曾说过：“资本市场动荡涉及的不是一家公司而已。从我们的角度来看，我们还是继续专注在我们的营运上。”

也许就是因为看中蔚来非常专注于业务，在Tipranks的13名分析师当中，他们全部都给予蔚来“买入”的评级，一年期限平均目标价是40.71美元。

截至今年3月底，蔚来手头上还有现金84亿美元，仅略低于截至2021年底的87亿美元。在现在市场动荡不已，蔚来手头的这笔现金也是很好的保障。