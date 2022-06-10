美国5月通胀率升至8.6% 为40年新高

（早报讯）美国通货膨胀率在5月份升至40年新高，物价普遍上涨，强化了联邦储备局在更长时间内采取更鹰派货币政策的前景。

彭博社报道，美国劳工部周五（6月10日）公布的数据显示，5月份消费者价格指数（CPI）同比上升8.6％。环比升幅为1%，超过了接受调查的所有经济师的预期。

剔除波动较大的食品和能源的所谓核心CPI环比上升0.6％，同比上升6％，也高于预期。

经济学家：经济衰退或明年发生

这些数据打破了对通胀已经见顶并开始小幅下滑的希望。创纪录的汽油价格，再加上食品和住房成本不断上涨，正在对美国人的生活成本造成巨大压力，表明美联储必须以更大力度给经济踩刹车。这将会增加经济陷入衰退的风险，一些经济学家已经预计经济衰退可能在明年发生。

5月份，生活必需品价格继续以两位数的步伐上涨。能源价格同比上涨34.6％，为2005年以来最大涨幅，其中汽油价格上涨近49％。6月到目前为止，汽油价格已经再度攀升至新高，预示未来的CPI数据更趋上行，也将令美联储继续忍受煎熬。

日用杂货价格同比上涨11.9％，为1979年以来最大涨幅。电力价格涨幅为12％，为2006年8月以来最大涨幅。住宅租金上涨5.2％，涨幅为1987年以来最大。

周五的另一份报告显示，5月份经通胀调整的平均时薪同比下降3％，为2021年4月以来的最大降幅，也是连续第14个月下降。