金正恩五中全会强调加强国防力量未提核试

（早报讯）朝鲜最高领导人、国务委员会委员长金正恩于周三（6月8日）至周五（10日）主持召开劳动党第八届中央委员会第五次全体会议（五中全会）扩大会。他提及自卫权，强调强对强、正面对决的斗争原则，但对核试验只字不提。

韩联社引述朝中社周六（11日）报道，金正恩说，自卫权即守护国权，并重申劳动党在守护国权上寸步不让的强对强、正面对决的斗争原则。金正恩还提出武力和国防研究部门将推进的战斗课题。金正恩说，当前朝鲜的安全环境十分严峻，周边局势存在更为激化的风险；这种局势促使朝鲜进一步提前实现加强防卫力量的目标。

然而，在各方预测朝鲜即将进行第七次核试验的情况下，金正恩却对此只字未提，也没有做出直接威胁韩美的发言。报道称，会议在下结论阶段提出了对敌斗争和对外事务部门须坚持的原则和战略方向，但未公开具体内容。

会议总结上半年工作并敲定下半年施政方向，主要讨论四大议题，包括组织问题；对2022年度劳动党及国家主要政策执行情况的中期评估及对策；目前紧急防疫情况管理及国家防疫能力建设相关课题；对党章程及党章程讲解集的部分内容加以修订和弥补。

会议另行讨论冠病疫情防控问题。金正恩评价称，国家防疫工作已经历突发性重大危机，从以封控为主的防疫模式转型为封控与消灭疫情并行的新阶段。他说，朝鲜的防疫工作基于人民的自觉性，并不依靠制度或技术手段。这番话暗示朝鲜将通过保持社交距离等遵守个人防疫守则摆脱危机以替代接受外界援助。

另外，会议还进行人事任免，外交部第一副部长崔善姬晋升外交部长，外长李善权获任统一战线部部长。全承国获任内阁副总理，朴亨烈获任食料工业相，郭正准（音）获任商业相，李斗日获任国家科学技术委员长，金斗镒获任内阁政治局局长兼党委员会责任秘书。在军事机关方面，李太燮获任朝鲜人民军总参谋长，郑京泽获任朝鲜人民军总政治局长，朴秀逸获任社会安全相，李昌大（音）获任国家保卫相。