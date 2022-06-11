韩美防长会晤讨论朝鲜核导应对方案

（早报讯）韩国国防部长官李钟燮和美国国防部长奥斯汀举行会谈，就加强协防态势、朝鲜核试验的应对方案进行讨论。

韩联社报道，李钟燮和奥斯汀周六（6月11日）在新加坡举行的香格里拉对话会晤。

李钟燮在会谈结束后接受媒体采访时说，韩美双方就提高延伸威慑力执行能力的多种方案进行全面讨论，为推进韩美领导人会谈上讨论的国防事务相关后续措施创造了契机。他还说，两国共同评价包括朝鲜准备第七次核试验在内的近期韩半岛局势，并讨论共同应对方案。

据悉，韩美防长可能就朝鲜进行核试验等发起进一步挑衅时，向韩半岛部署美军战略资产等以延伸威慑力予以应对的方案进行协调。在前一天结束的朝鲜劳动党第八届中央委员会第五次全体会议扩大会上，国务委员会委员长金正恩提到自卫权，并强调强对强斗争原则。由此推测，朝鲜很可能继续发起挑衅。

这是李钟燮就任以来首次会晤美国防长奥斯汀。两位防长上月18日首次通电话，就朝鲜试射弹道导弹及准备核试验等问题进行讨论，强调韩美密切合作的必要性。

李钟燮当天下午还将同奥斯汀、日本外交部长岸信夫举行三边会谈。这是韩美日防长自2019年11月亚细安加八国防长会议（ADMM-Plus）以来时隔两年七个月再次会晤。据观测，三国防长将在会谈上讨论加强三边安全合作应对朝鲜核导的方案。