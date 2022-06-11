加拿大暂取消入境航空旅客冠病随机抽检

（早报讯）加拿大政府决定自周六（6月11日）至30日期间，在所有机场暂时取消对入境旅客的冠病强制随机抽检，以期减轻在某些机场已持续一段时日的大面积延误和滞留情况。

加拿大交通部长、卫生部长、公共安全部长及旅游部长等6月10日共同宣布相关措施。不过，未接种疫苗的旅客仍须接受病毒检测。自7月1日起，所有病毒测试都将在外围场地进行。

加官方说，将继续与机场、航空公司、行李处理部门及其他相关方面合作，寻找解决安检、通关等瓶颈问题的办法，在夏季旅行旺季来临时减少延误。

同时，加官方说，正继续推进安检人员的增聘工作。边境服务局已安排更多实习生上岗。

遭遇延误问题最大是加拿大最繁忙的多伦多皮尔逊国际机场。此前一天，大多伦多机场管理局发出声明，呼吁官方暂停随机病毒抽检。

加拿大政府自今年2月底开始放宽多项入境防疫措施，由此开启分阶段放宽旅行限令的步骤。自4月初起，已完成接种冠病疫苗的人士入境时不再需要提供病毒检测报告，但旅客仍可能在入境时被随机抽检，进行病毒分子测试。

同时，随着社会经济活动渐恢复，航空旅行也在回升。今年3月，加拿大主要机场的飞机起降架次较去年同期增长6.2%，并恢复到2019年3月、即疫情封禁措施实施前水平的约四分之三。

多伦多皮尔逊国际机场在最近约两个月以来出现大批旅客排长龙、航班被迫延误或取消的情形，引发社会舆论关注。加交通部长艾诚致（Omar Alghabra）5月中旬曾回应称，旅客遭遇延误的主因并非机场人手短缺，而是刚回到“旅行模式”而在安检流程中显得生疏的旅客，以及经常调整的航班时刻表。

多伦多机场方面日前说，由于官方的病毒筛查要求，边境服务官员放行国际入境旅客的平均时间增加了两至四倍。大多伦多机场管理局最新的统计数据显示，5月份约有2700个抵港航空延误；约49万旅客在机场滞留，其中约一半为国际旅客。机场预计，国际旅客数将在数日内增加50%。

加政府今年5月底决定，将实行的边境防疫限制措施至少再延续一个月。