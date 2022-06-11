特斯拉申请拆分股票 比例是每股分拆三股

（早报讯）全球电动车巨头特斯拉（Tesla）已经向美国证券交易委员会（SEC）提交申请，以每股分拆为三股的比例拆分现有股票，这是公司即将举行的年度会议上的决议之一。

此外，根据呈交给SEC的文件，特斯拉现有董事埃里森（Larry Ellison）不会竞选连任董事会成员。因此，公司的董事会成员将减少至七个席位。特斯拉也说，埃里森和董事会是在今年6月份共同做出了这个决定。

特斯拉将在8月4日召开年度大会。在呈交的初步文件中，特斯拉的提案包括一项将普通股授权股数增加到40亿股的提议。

特斯拉说，这主要是为每股拆分为三股的拆分计划铺路。公司目前已授权的股数是20亿股。董事会计划批准股票拆分，但是这个计划仍有待股东对授权股份修正案的批准。

除了拆股计划之外，特斯拉也希望在年度大会上推选两名董事埃伦普雷斯（Ira Ehrenpreis）和威尔逊-汤普森（Kathleen Wilson-Thompson），各任期三年。

特斯拉也在文件中提呈把所有董事任期缩短到两年。如果这个项目通过，它也将影响到到埃伦普雷斯和威尔逊-汤普森的任期。

特斯拉股价周五（6月10日）闭市报696.69美元，全日下跌22.43美元或3.12％。不过，该股在盘后上升1.91％或13.31美元，报710.00美元。