美通胀恶报频传 拜登将矛头指向大型石油公司

（早报讯）美国通货膨胀率再达40年新高，美国总统拜登指责埃克森美孚（ExxonMobil）等石油公司利用高油价牟取暴利。

拜登周五（6月10日）说，石油公司有9000个钻井许可证，却为了维持高价而故意不增产，并形容“埃克森今年赚的钱超过了上帝”。

尽管石油和天然气产量下降，但由于油价在俄乌战事爆发后上涨，埃克森美孚今年首三个月实现了巨额利润。

路透社报道，由于汽油价格创历史新高和食品成本飙升，美国5月份消费物价指数（CPI）同比上涨8.6％，是40年新高，超出各方预期。

拜登上任后誓言减少美国对化石燃料的依赖，面对通胀居高不下的局面，他周五说，希望加快石油生产，预计明年美国的石油生产将创下历史新高。

拜登称，能源行业以俄乌冲突带来的挑战为由，让美国家庭的处境更糟。他指出，美国石油公司没有利用利润进行更多钻探，而是回购股票。

中国通讯社报道，拜登政府先前强调他们已采取历史性步骤，来释放战略石油储备，同时与美国港口一道解决供应链瓶颈的行动，拜登本人也将考察洛杉矶的港口设施。总统及他的团队也辩称，面对通胀，美国处于强有力的地位，且失业率位于低位。

美国一名政府官员承认，近日的通胀数据不佳。据知情人士透露，私底下，通胀这几周以来一直在妨碍拜登团队的决策。

根据美国劳工统计局数据，美国5月CPI飙升的最大“祸首”是能源。能源价格指数同比上涨了34.6%，是自2005年9月以来最大的同比涨幅。