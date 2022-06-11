英国发布首份猴痘简报 波兰报告首个猴痘病例

（早报讯）英国发布的首份关于猴痘疫情的技术简报显示，英国绝大多数猴痘确诊病例为男性。波兰10日报告首个猴痘确诊病例。专家指出，避免与感染者的亲密接触，是预防猴痘传播的重点。

新华社报道，英国卫生安全局周五（6月10日）晚间公布的最新数据显示，截至9日，英国累计猴痘确诊病例达366起。技术简报中公布了对一些病例的调查结果，其中81%为伦敦居民，99%为男性，患者年龄中位数为38岁。在152名参与更详细问卷调查的男性患者中，151人是同性恋、双性恋、男男性行为者或报告与同性接触的男性。

英国传染病专家、东英吉利大学医学教授保罗·亨特11日告诉新华社记者，这份技术简报再次强调了猴痘传播风险。他说：“猴痘似乎几乎完全是通过密切接触传播的，所以人们应该避免与可能已感染猴痘的人接触，特别是如果他们已出现皮疹。”

波兰卫生部长涅杰尔斯基10日说，波兰当天报告首个猴痘确诊病例。该病例目前正在医院隔离，此外发现约10起疑似病例。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重。目前，世界卫生组织评估猴痘的全球公共卫生风险级别为中等。