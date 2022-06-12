乌克兰副外长：俄军停止侵略 乌俄才能和谈

（早报讯）俄罗斯入侵乌克兰的战事已持续109天，尽管乌克兰军队在顿巴斯地区面对俄军步步进逼，但乌克兰外交部副部长瑟尼（Dmytro Senik）重申，乌克兰将继续反抗俄军，直到俄军停止入侵和撤回部队，基辅才会与莫斯科谈判。

瑟尼星期天（6月12日）在香格里拉对话场边接受《联合早报》专访时说：“一位欧洲政治家说过，当鳄鱼在咬你的腿时，你不能与它谈判。因此，只有当他们（俄罗斯）停止敌对行动，只有当他们停止对乌克兰的军事侵略，撤走他们的部队，我们才能与俄罗斯谈判。到目前为止，我们没有看到俄罗斯方面有任何这样做的意图。”

俄罗斯在4月初撤离乌克兰北部和基辅周边，将军力集中在乌克兰东部顿巴斯地区。俄军逐步蚕食乌东地区，乌军处于劣势。乌军和俄军持续在乌东工业重镇北顿涅茨克激战，两军上周已进入巷战阶段，乌军很多时候寡不敌众。

有军事观察家认为，莫斯科可能在军事行动取得一定战果后，才愿意同基辅和谈。对此，瑟尼说，乌军会继续反抗俄军，“我们将继续战斗，直到他们认识到他们是错误的一方，而不是对我们发出最后通牒，我们才会与他们对话”。

瑟尼也感谢新加坡为乌克兰提供援助，他说：“我必须说，我很感谢新加坡政府提供的援助，感谢他们谴责俄罗斯对乌侵略的坚定立场。”

新加坡外交部长维文医生周五（6月10日）会见瑟尼时，宣布向乌克兰提供人道主义救援物资，包括九辆救护车和两辆消防车，以及消防防护配备、救援设备、地雷探测器和医疗用品。