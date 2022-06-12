乌克兰探讨开通两通道出口粮食

（早报讯）俄乌冲突触发了全球粮食危机，乌克兰正与邻国商讨开通两条出口通道，以避免世界其他地区的弱势社会与人口断粮。

乌克兰外交部副部长瑟尼（Dmytro Senik）星期天（6月12日）在香格里拉对话场边接受《联合早报》访问时说，乌克兰有约2200万公吨谷物出口受阻，基辅正“缓慢但稳定地努力寻求解决方案”，包括与邻国商讨开通两条出口通道，一条经多瑙河到罗马尼亚位于黑海的港口康斯坦察（Constanta），另一条经铁路到波兰和波罗的海国家。

他说：“遇到一些瓶颈，但我们正寻求解决方案。邻国是国际社会负责任的一员，我们也是负责任的国家，我们能理解人们特别是南半球许多国家正在等待这些粮食。”

瑟尼没有进一步解释面对哪些瓶颈，但不论取道罗马尼亚还是波兰，都须将粮食装载列车、卡车或货船，过程中须经水路、陆路和铁路转运，面对一定的困难与挑战。

俄罗斯侵略乌克兰的战事已导致国际原油价格暴涨和全球粮食安全危机。世界贸易组织昨天（11日）起在瑞士日内瓦召开部长级会议，紧急处理乌克兰战局威胁全球粮食供应等问题。

乌克兰是葵花籽油、大麦、小麦和玉米等粮食的主要出口国，大部分通过黑海和亚速海的港口运往世界各地，如今乌克兰亚速海港口已被俄军占领，黑海主要港口敖德萨也被俄军封锁。乌克兰农业部长梭尔茨基早前说，封锁导致去年收成的2000万公吨谷物和豆类，以及500万公吨种子油无法出口，今年7月开始新的收成时，情况将变得严峻。