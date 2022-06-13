美国参议院跨党派达成枪控安全初步协议

（早报讯）美国参议院一跨党派小组经过三个星期的密集磋商，终于在星期天（6月12日）就一项新的枪控安全法案达成了初步协议。美国总统拜登说，这是遏制枪械暴力的“重要步骤”，但参议院提出的措施远不及他所希望达到的要求。

《纽约时报》报道，新枪控安全法案由民主党籍参议员墨菲和共和党籍参议员科宁牵头，由10名民主党议员和10名共和党议员共同提出，内容包括加强背景调查，给予当局更多时间调查21岁以下潜在购枪者的少年与心理健康记录，并首次将禁止拥枪令扩大至涉及家庭暴力的约会对象。

新法案还支持州“红旗”法律，禁止具有潜在危险的人拥枪，以及打击为无法通过购枪审查的人代购枪械者。

拜登发表声明说：“法案显然没有纳入所有我认为应该做的事，但它还是往正确方向迈出了重要的一步，这将是数十年来国会提出的最重要枪械安全法案。”

拜登说：“在两党的支持下，我们没有任何拖延理由，参议院和众议院也没有理由不让这法案迅速通过。”

墨菲星期天接受路透社采访时说，他希望参议院能在8月初或8月前就通过枪控法案，他们“星期一早上就会着手撰写法案文本”。

全国步枪协会（NRA）女发言人说，在参议院敲定法案文本之前，他们不会就新的枪控框架协议表明立场。她强调，全国步枪协会反对剥夺美国人拥枪权利的任何举措。