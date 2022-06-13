崔天凯：美国正偏离对台政策

（早报讯）中国前驻美大使崔天凯说，台湾问题并没有朝“正确方向”发展，这是中美关系中特别棘手的问题。

崔天凯星期天（6月12日）在香格里拉对话场边接受《海峡时报》的访问时指出，华盛顿似乎偏离了在台湾问题上的政治承诺，包括对台军售及试图升级美国和台北的政治关系，这是“非常危险和令人担忧的发展”，可能引发“严重后果”。

当被问及是否担心拜登政府正在偏离美国的对台战略模糊政策时，他说：“我非常担心。”

崔天凯说：“台湾问题一直是中美之间最敏感、最重要的问题，事关整个（中美）关系的政治基础。”

他说：“台湾是中国的一部分，是中国的一个省。所以，统一就是我们的目标。当然，我们正在为和平统一尽最大的努力。”

他说：“但在最坏的情况下，如果台湾真的走向独立，我们别无选择，只能动用一切力量阻止台湾从国家分裂出去。”

崔天凯称，他看到美国的政策正在发生“重大变化”。

他说：“例如如何处理台湾问题。中美三个联合公报已说得很清楚。美国做出了承诺，但他们正在逐渐、稳步地试图背离这个承诺。”

他说：“现在，他们还提到所谓的《与台湾关系法》，这是美国单方面制定的。我们从一开始就表明反对。”

崔天凯2014年至2021年担任中国驻美大使，是1979年中美建交以来任期最长的中国驻美大使，现为中国人民外交学会顾问和习近平外交思想研究中心高级研究员。

第19届香格里拉对话6月10日至12日在新加坡举行，刚在星期天落幕。