法国议会选举首轮投票 左翼联盟略领先马克龙阵营

（早报讯）法国总统马克龙率领的中间派执政联盟在国民议会选举第一轮投票中出师不利，恐无法赢得议会绝对多数。

路透社报道，法国国民议会选举星期天（6月12日）举行首轮投票，已完成大部分计票。根据民调机构Elabe的初步估计，“不屈法国”党领袖梅朗雄率领的左翼联盟取得26.20%的选票，略领先于马克龙阵营的25.8%。

马克龙要在议会取得绝对多数，必须拿下289席。

Elabe此前预测，执政联盟将在星期天的投票中赢得260至300席，而左翼联盟将赢得170至220席，这比它在2017年的表现大有进步。

法国国民议会选举又称立法选举，执政党能否在国民议会中占据绝对多数席位，将影响法国新总理人选任命及政府的组成，也影响执政党今后施政的走向和效率。

按照法国宪法，总理是由总统任命，但国民议会有权通过对政府的不信任案，迫使总理辞职。也就是说，议会多数派政党“虽然不能强迫总统任命谁当总理，但有权罢免它不喜欢的总理”。

尽管总统有权解散国民议会并召集新的议会选举，但这可能对总统更不利，因为选民会厌倦选举，而且总统每年解散国民议会的次数不能超过一次。因此，总统通常会从议会多数派政党中选择总理，这也解释了为何法国历史上曾多次出现“共治时代”。

法国本次国民选举两轮投票分别于6月12日和19日举行。在全国577个选区中，每个选区产生一名国民议会议员，由本选区选民直接投票选出，任期五年。

首轮投票中，获得半数以上选票的候选人即可当选，没有获得半数但超过本选区12.5%登记选民支持的候选人，将进入第二轮投票，其中得票最高者当选为议员。