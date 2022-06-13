安努亚慕沙：马国政府稳定 获在野党支持

（早报讯）马来西亚通讯及多媒体部长安努亚慕沙继续跟巫统最高领导层唱反调。他强调，首相依斯迈沙比里领导的政府获得包括在野党在内的各方支持，因而稳定不摇。

“当今大马”周一（6月13日）引述马新社的报道称，安努亚慕沙星期天在哥打巴鲁出席活动后向媒体发表讲话。

安努亚慕沙强调，目前没有解散国会，举行第15届大选的必要。他说：“当今政府是最稳定的政府，许多人不理解，这个政府甚至获得在野党的支持。”

他还说：“这个政府在涉及人民利益的课题上可以取得国会三分之二的支持，修改宪法是一证明，未来还会有修宪的可能。”

安努亚慕沙认为，依斯迈沙比里领导着强稳的政府，希望继续专注于能够利惠人民的议程，“但是有些人却试图抹黑政府，说政府不稳，必须解散，举行大选，这些人好像活在一个完全不同的世界里”。

安努亚慕沙也重申，去年9月马国政府和希盟签署的《政治转型与稳定谅解备忘录》没有限期。

他说：“还有许多人不明白这点，部分人还声称要延长合作备忘录，说要签署跨党合作备忘录2.0，或要求取消，但事实上，这些问题都不存在。”

他指出，“只要政府和希盟双方没有改变这份朝野合作备忘录的内容，协议就继续有效”。

当被问及政府是否应该屈服于压力，向国家元首建议解散国会以举行大选时，安努亚慕沙说，元首希望依斯迈沙比里政府继续为人民服务。

安努亚慕沙说：“到目前为止，元首建议我们继续工作，他没有要求我们进行政治斗争，而是要求我们减少政治斗争。这个政府会依照元首的指示做事。”

他也说，内阁和首相只能向元首建议解散国会。事实上，解散国会是元首的特权。