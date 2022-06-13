智库：全球核武数量 今后10年料将增长

（早报讯）瑞典智库斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）说，俄乌战事导致全球紧张局势加剧，全球核武器数量在连续35年下降后，今后10年预计将出现增长。

根据路透社和彭博社综合报道，SIPRI研究所所长史密斯说：“虽然全球过去一年在核军备控制和核裁军方面取得了一些重大进展，但现在使用核武器的风险，似乎比冷战高峰时期以来的任何时候都要高。”

根据SIPRI研究所周一（6月13日）发布的报告，在2021年1月至2022年1月的一年间，全球的核武器数量略有下降，但除非核大国立即采取行动，否则全球的核弹头库存可能很快就会开始出现数十年来的首次增长。

SIPRI研究所估计，包括美国和俄罗斯在内的九个拥核国在今年初拥有1万2700多枚核弹头，比去年初减少了375枚。不过研究人员认为，裁减军备的时代似乎即将结束，俄乌战事爆发，以及俄罗斯总统普京几次恫言要使用核武等，令其他拥核国开始重新权衡核战略。

SIPRI研究所大规模杀伤性武器项目主任温威尔弗雷德（Wilfred Wan）周一在一份声明中说：“所有拥有核武器的国家都在增加或升级它们的核武库，大多数都在强化它们的核武言论，并加大核武器在它们的军事战略中所扮演的角色。”

联合国安理会五个拥有核武器的常任理事国英国、中国、法国、俄罗斯和美国仍继续扩大或实现核武库现代化。