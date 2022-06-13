滴滴出行将退出美市 开始场外交易

（早报讯）中国网约车巨头滴滴出行（Didi Global）将在今晚（周一）美国股市开市后，开始在场外交易市场（Over-The-Counter，简称OTC）交易。滴滴出行的股东是在两个多星期前，通过投票决定将公司股票从纽约证券交易所退市。

全球最大的股票衍生品清算机构芝加哥期权清算公司，在上周五（6月10日）较迟时候宣布了这个消息。该公司说，滴滴出行的交易代码将从原本的DIDI改为DIDIY。这个新代码将从今天（13日）起生效。

滴滴出行在今年5月份提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中也曾经表示，公司退市“可能会对公司股票的价格和流动性产生负面影响”。

滴滴也说过，在完成退市之前，公司不会申请在任何其他证券交易所公开上市。滴滴出行也向监管机构保证，该公司的首要任务是配合网络安全审查并完成整改措施。

在场外交易市场里，股票交易是通过交易商网络直接进行，不受纽约证券交易所或纳斯达克股票市场等中央交易所监督。

滴滴出行在去年6月间首次在美市公开募股时，股票定价是14美元。之后，它的股价甚至还在2021年6月30日交易中创下18.01美元的历史新高。但在首次公开募股后没几天，中国监管机构就对这家公司展开了网络安全调查。

之后在7月间，中国网信办指控滴滴出行非法收集用户数据，并下令将它的应用从当地各个应用平台下架。

夹在美国和中国两个大国之间，导致滴滴出行在美国上市不到半年就宣布从美国退市，股价也跌得面目全非。该股上周五闭市时只剩2.29美元，挂牌至今已经跌了85.25％。

虽然转向场外交易市场通常也意味着股票的流动性会减少，交易也会变得不那么活跃，但在某些情况下，股价还是会上涨。

例如：中资的瑞幸咖啡（Luckin Coffee）因会计欺诈指控，之后被纳斯达克除牌。当时在2020年6月底，该股的交易价是每股1.50美元。但是现在瑞幸咖啡上周五在场外交易市场的闭市价已经是12.00美元，上涨了700％。