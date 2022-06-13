英国新北爱法案或冲击英欧关系

（早报讯）英国将于周一（6月13日）制定计划，推翻北爱尔兰的一些脱欧后贸易规则。这些变化将激化英国与欧盟的紧张关系，但首相约翰逊称这只是“简化官僚主义”。

英国几个月来一直威胁要撕毁《北爱尔兰议定书》（Northern Ireland Protocol），这是约翰逊政府为了达成脱欧，以及安抚北爱与欧盟的贸易关系，而达成的一项协议。

根据《北爱尔兰议定书》，北爱实际上仍在欧盟单一市场中，以保持北爱与爱尔兰（欧盟成员国）的边界开放，这是1998年《贝尔法斯特协议》的关键内容。这样一来，从英国运往北爱的货物就必须进行海关检查，北爱的亲英团体认为此举削弱了他们在英国的地位。

英国外交部长特拉斯将于周一向议会提交新法案。她敦促欧盟委员会副主席塞夫科维奇允许修改《北爱尔兰议定书》，并重申伦敦确实希望谈判达成解决方案。

约翰逊告诉LBC电台，任何关于报复性贸易战的讨论都是“严重的过度反应”。他挑战那些说这项立法违反国际法的批评者说：“这是一个必须进行的官僚主义变革。坦白说，这是一套相对微不足道的调整。我们要做的就是在大不列颠和北爱之间简化一些官僚主义。”

爱尔兰警告，这项立法计划将造成“严重的破坏”，是伦敦处理脱欧问题进程的“低点”。塞夫科维奇说，单边行动将损害互信。

英国这项举措可能也将引起美国的关注。美国众议院议长佩洛西说，如果伦敦废除《北爱尔兰议定书》，美国和英国的贸易协定将不复存在。