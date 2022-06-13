周一美市盘前大幅退低 重点谈上周暴跌的DocuSign

今天重点：

（早报讯）●美国国债收益率曲线出现反转，反映人们越来越担心联储局会大幅加息使经济陷入衰退。这个趋势导致以科技股和成长型股为主的纳斯达克指数期货，今晚（6月13日）盘前一度重挫近3％。

●7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌83.20点或2.13％，报3817.70点；纳斯达克100指数期货下挫306.80点或2.59％，报11526.00点；道琼斯指数期货则下跌523.90点，报30868.90点。

●上周五（10日）出炉的5月份美国消费者价格指数，涨幅超过市场普遍预测，引发投资者对联储局更激进加息的担忧。一些投资者现在预测联储局本周开会时，将加息75个基点，而不是50个基点。

●美国劳工部上周五发布的报告显示，消费者价格指数（CPI）在4月份上涨了0.3％之后，上个月又再上涨1.0％。而路透社之前搜集的经济学家的普遍预测则是上涨0.7％。

●美国股市上周五创下自今年1月份以来的最大单周百分比跌幅。标准与普尔500指数下跌116.96点，闭市报3900.86点。重量级的道琼斯指数也退低880.00点，闭市报31392.79点。纳斯达克100指数则跌3.56％或436.96点，以11832.82点收市。

●美国股市隔夜交易开始稍微活跃起来，交易所的总成交量126亿2000万股，比过去20天的118亿8000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●比特币价格下跌至近18个月来的最低水平，连带导致以太币等也出现广泛抛售，直接打击到加密货币相关的股票。Marathon在今晚盘前暴跌超过15％，Coinbase也下跌超过11％。

●在美市挂牌的中概股今晚盘前几乎全部失守。拼多多跌超过6％、阿里巴巴跌超过4％、哔哩哔哩跌超过4％、京东跌将近2％、百度跌2％、小鹏跌将近3％、蔚来跌将近4％。

●电动车巨头特斯拉（Tesla）上周五向美国证券交易委员会（SEC）提交申请，以每股分拆为三股的比例分拆现有股票。特斯拉也提交将普通股授权股数增加到40亿股的提议。该股今晚盘前下跌20.73美元，截稿时报675.96美元。

●由于宏观经济环境可能趋向疲软，高盛（Goldman）将流媒体视频巨头网飞（Netflix）的股票评级从“中立”下调至“卖出”。今天网飞宣布全球大热的《鱿鱼游戏》第二季将回归，似乎也无法给该股支持。盘前网飞下跌5.81美元，截稿时报177.13美元。

●中国网约车巨头滴滴出行（Didi Global）将在今晚开始在场外交易市场（OTC）交易。该股的代码将从原本的DIDI改为DIDIY。

●今天下文我们看看上周发布业绩的DocuSign。今晚盘前DocuSign股价下跌3.32美元，截稿时报62.61美元。

●盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）、亚马逊（Amazon）和Carnival Corp。截稿时，这些活跃股的股价全部下跌。

DocuSign说，它计划放慢今年的招聘步伐，“以适当的平衡增长和盈利能力”。（照片来源：DocuSign）

DocuSign

（纳斯达克证券交易所代码：DOCU）

在全球逐渐走出疫情之际，电子签名软件制造商DocuSign上周五发布的季度业绩报告令投资者大失所望，导致DocuSign当天就暴跌了将近25％。

DocuSign发布的业绩远低过华尔街分析师的普遍预测。不仅如此，DocuSign还对未来的业绩给出平淡无奇的预测，进一步让投资者感到没有信心。DocuSign股价今年迄今已经下跌了58％至每股65.93美元。

根据DocuSign的业绩报告，虽然公司的营业额是5亿8870万美元，比市场的5亿8180万美元普遍共识来得稍微好一点，但是公司的每股盈利却是0.38美元，比市场分析师普遍预测的0.46美元逊色许多。更糟糕的是，DocuSign的净亏损竟然从去年同期的830万美元扩大至2740万美元。

展望未来，DocuSign认为，当前第二季度的营业额预料会介于6亿美元至6亿零400万美元之间。这与市场分析师的预测，即6亿零170万美元大致相同。今年全年，DocuSign的营业额相信会在24亿7000万美元至24亿8000万美元之间，而市场普遍共识则是24亿7900万美元。

DocuSign在冠病疫情严重期间经历了强劲的增长，因为远程工作的公司非常依赖它的电子签名和合同管理软件。因此，去年7月到9月间，DocuSign的股价甚至还在每股约310美元的高水平交易。但从那时开始，它的股价就逐步下跌，目前交易价都还不到70美元。

DocuSign说，因为疫情已经逐渐稳定，公司的业务增长也开始放缓了。许多公司恢复在办公室工作并重新开始面对面会议。而DocuSign也一直在努力适应新的业务环境。在公布业绩时，DocuSign也说，它计划放慢今年的招聘步伐，“以适当的平衡增长和盈利能力”。

从长远来看，DocuSign业务能否恢复往日的“风采”还有待观察。但在短期内，DocuSign的股价看起来会走低。在Tipranks的15名分析师中，只有四名给予该股“买入”的评级，10名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是80.31美元。