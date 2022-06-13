马克龙：法国处于“战争经济” 应增国防预算

（早报讯）法国总统马克龙呼吁增加国防预算，称法国因俄罗斯入侵乌克兰而正处于“战争经济”时期。

马克龙周一（6月13日）在欧洲武器工业博览会上说，欧洲需要“一个更庞大的国防工业”，以避免依赖其他国家的供应商满足设备需求。他说，俄罗斯2月入侵乌克兰以来，法国“已经进入战争经济时期，我相信这将持续很长一段时间”。

马克龙说，他已要求国防部和武装部队参谋长根据新的地缘政治形势，调整2025年到期的六年国防开支框架计划，以“确保防卫策略能应付威胁”。

在乌克兰危机之前，法国的军事开支自马克龙2017年上台以来就逐年增加，今年达410亿欧元（约595亿新元），目前计划在2025年达到500亿欧元。

马克龙说，法国并没有等待战略变化以重新投资，但俄罗斯的军事侵略促使法国必须“以更低的成本更快地行动，并变得更强大”。他说：“任何质疑是否必须如此紧迫的人，只须看看乌克兰就知道了，乌克兰的士兵正在寻求高质量的武器装备，他们应该得到我们的回应。”

据法国《世界报》（Le Monde）报道，法国军械总局（DGA）正在考虑一项法律草案，允许征用民用设备或民用工厂制造武器。

马克龙说，欧洲需要一个比现在“更强大和更有雄心”的国防工业，“否则我们的未来必将依赖其他国家”。

专家称，欧洲一项开发新款战斗机的项目已经拖延了约10年。法国和德国一个为取代旧款装甲坦克的项目“地面主力作战系统”（Main Ground Combat System），未来20年都无法投入使用。