以色列吁公民离开土耳其 指存在伊朗袭击风险

（早报讯）以色列外交部长拉皮德周一（6月13日）呼吁在土耳其的公民尽快离开。他称在土耳其的以色列人面临被伊朗特工袭击的威胁。

伊朗和以色列之间的紧张关系近日加剧，伊朗指责以色列在伊朗和叙利亚境内对核和军事基础设施进行一系列的攻击。拉皮德没有提到任何以色列针对伊朗目标的行动，但他说，在土耳其的以色列人面临来自伊朗特工的“真正和直接的危险”，并列举了“伊朗试图对在伊斯坦布尔度假的以色列人实施恐怖袭击”。

拉皮德在一次公开警告中向在土耳其的以色列人说：“如果你已经在伊斯坦布尔，请尽快返回以色列。”

拉皮德在与未来党（Yesh Atid）立法议员会面时说：“如果你已经计划飞往伊斯坦布尔，取消吧。没有什么假期值得你去死。”他呼吁以色列人不要飞往土耳其，除非旅行是“必要的”。

拉皮德还说，一些最近去土耳其旅行的以色列人回来后，“不知道他们的生命得到挽救”。他说，据称袭击者的目标是以色列公民，目的是绑架或杀死他们。

他发表声明数小时后，以色列国家安全委员会将对伊斯坦布尔的旅行警告提高到第四级的最高级别，土耳其其他地区则保持在第三级别。

虽然以色列很少对个别打击作出评论，但它承认在叙利亚进行了数百次打击，以色列军方称这是防止伊朗在其门口获得立足点的必要手段。

土耳其一直是以色列人的热门度假目的地。土耳其和以色列最近几个月修补关系，土耳其高级领导人提到了以色列对土耳其旅游业的重要性。