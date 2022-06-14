沙利文：中美应可在朝鲜问题上进行合作

（早报讯）美国国家安全顾问沙利文相信北京和华盛顿可以在朝鲜问题上进行合作。

路透社报道，美国一高级官员说，沙利文周一（6月13日）在卢森堡和中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪进行会谈时，对中国上月在联合国针对追加制裁朝鲜决议草案行使否决权表示担忧。

美国此前已警告，朝鲜“随时”会进行第七次核试验，中国则说，在安理会否决对平壤实施新制裁决议的原因之一，正是因为不希望朝鲜进行核试验。

美国高级官员周一说，沙利文在和杨洁篪的会谈中提到，朝鲜此前已进行了一系列违反联合国安理会决议的弹道导弹试射，还在为潜在核试验进行准备，他对北京否决制裁朝鲜决议特别感到关注。

这名官员说，两人在会面时“阐述了各自的立场与对当前局势的看法”，并指沙利文“非常明确”地告诉杨洁篪，“我们相信这是美国和中国能够进行合作的领域”。

另据新华社报道，杨洁篪和沙利文就中美关系和其他共同关心的问题进行了坦诚、深入、建设性的沟通和交流，同意以落实好两国元首达成的重要共识为主线，加强接触对话、减少误解误判、妥善管控分歧。双方均认为保持沟通渠道顺畅是必要和有益的。

杨洁篪指出，拜登总统多次向习近平主席表示，美方不寻求打“新冷战”、不寻求改变中国体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持“台湾独立”、无意同中国发生冲突。中方对此高度重视。但一段时间以来，美方执意加大对华全方位遏制打压，这不仅解决不了美国自身面临的问题，反而致使中美关系陷入十分困难的境地，极大损害了两国在双边领域的交流与合作，这一局面不符合中美双方和世界各国的利益。

杨洁篪强调，在捍卫国家主权和领土完整问题上，中方立场毫不含糊、坚定不移。中国内政不容他国干涉，任何阻挠、破坏中国国家统一的行为都必将彻底失败。台湾问题事关中美关系政治基础，处理不好将产生颠覆性影响。这个风险不仅存在，还会随着美大搞“以台制华”、台湾当局大搞“倚美谋独”而不断升高。美方不要有任何误判和幻想，必须恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，必须慎重妥善处理涉台问题。杨洁篪并就涉疆、涉港、涉藏、南海以及人权、宗教等问题阐明中方严正立场。

杨洁篪强调，美方理应与中方良性互动，为亚太地区繁荣、稳定和发展作出共同努力。

双方还就乌克兰、朝核等国际地区问题交换意见。