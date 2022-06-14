美韩外交官会谈 布林肯：美与盟友将迅速回应朝核试验

（早报讯）美国国务卿布林肯说，在平壤改变路线之前，美国将继续对朝鲜施压，韩国外交部长朴振则呼吁中国说服朝鲜不要重启核试验。

路透社报道，布林肯和朴振周一（6月13日）在华盛顿进行会面后召开联合记者会。

布林肯在记者会上重申，美国仍对与朝鲜对话持开放态度，但平壤却无视美方的呼吁，不仅多次发射导弹，还在为进行第七次核试验做准备。平壤上一次进行核试验是在2017年9月，如果朝鲜恢复核试验，这将是平壤展开的第七次核试验。

布林肯强调，“在平壤政权改弦易辙之前，我们将继续向朝方施加压力”。布林肯所指的是由美国牵头的对朝国际制裁。

朴振说，无论朝鲜采取任何挑衅行动包括核试验，国际社会都将采取一致的回应行动，并敦促北京发挥它的影响力。

朴振说，朝鲜正处在一个十字路口，它可以选择进行核试验并自我孤立，也可以选择重返外交对话。

他认为，“中国应该扮演一个更积极的角色，说服朝鲜改变思维，以维护朝鲜半岛的和平与稳定”。

朴振说，他和布林肯一致同意尽早重启一个扩展威慑工作组，这是一个隶属于美国核保护伞的政策机构。他透露，扩展威慑工作组可在必要时负责部署战略资产，但没有作详细说明。

布林肯补充说，华盛顿准备酌情对其军事态势进行短期和长期调整。

另外，布林肯说，美国注意到朝鲜上周任命了朝鲜首位女外交部长崔善姬，她原为朝鲜外交部第一副部长，是朝鲜的主要核谈判代表。

布林肯说，美国对一个国家的态度是基于其政策，而不是个人。