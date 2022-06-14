研究发现少数男性猴痘患者精液中含猴痘DNA

（早报讯）研究员在少数意大利猴痘病人的精液中发现猴痘病毒碎片，引发了这种传染病是否可能通过性传播感染的疑问。

路透社报道，据了解，猴痘病毒可通过接触感染者的伤口、飞沫等传播。在本次疫情中，许多病例都是发生在有过类似密切接触的性伴侣之间。

然而，性传播疾病如爱之病、衣原体疾病（chlamydia）、梅毒（syphilis）等，是由病原体引起，并通过精液、阴道分泌物或其他体液中从一个人传播给另一个人。

罗马医院与传染病研究机构Spallanzani的研究员在6月2日的一份报告中首次公布，意大利四名男性猴痘患者的精液中存在猴痘病毒的证据。

在那之后，研究员又在七名病患当中发现六人的精液含有猴痘病毒遗传物质。而且，实验室对单独一名患者进行的样本测试发现，存在于他的精液里的猴痘病毒不仅能感染另一个人，还能够进行复制。

有关数据已提交出版，但Spallanzani研究所所长瓦亚强调，这些数据仍不足以证明猴痘病毒的生物学特征已经改变，并导致它的传播方式也发生变化。

瓦亚说：“不过……精液中含有传染性病毒强烈指向一个假设，那就是性传播是这种病毒其中一个传播方式。”

Spallanzani研究所已向世界卫生组织（WHO）通报这个最新发现。