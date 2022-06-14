标准普尔指数隔夜跌3.9％ 美国熊市来了

（早报讯）标准与普尔500指数隔夜（6月13日）印证了许多投资者过去多个月来一直不停讲的话：大盘股已经在熊市的掌控之中了。

标准与普尔500指数隔夜下跌151.23点，或3.9％，最后以3749.63点收市。与1月3日创下的收盘纪录相比，该指数总共下跌了21.8％，正式跨越了传统上给于熊市定义的20％回调门槛。

股市主要指数在上周纷纷创下自1月份以来最糟糕的一周，隔夜股市开盘又大幅下跌。许多投资者都把大部分原因，归咎于上周五公布的5月份消费者价格指数。该指数同比飙升到8.6％，创下40年来的新高。投资者担心联储局将不得不比预期更加激进地加息，冒着经济可能衰退的风险，抑制通胀。

道琼斯指数隔夜收盘时也下跌876.05点或2.8％，闭市报30516.74点。该指数在盘中还曾一度下跌将近1000点。如果道琼斯指数收盘时低过29439.72点，那这个蓝筹指标也将一样进入熊市区域。

今年较早前曾跌入熊市的科技股纳斯达克综合指数，隔夜下跌4.7％，比去年11月19日的高峰纪录收盘价低了整整33％。

辉立Nova投资策略师黄国荣在接受《联合早报》访问时说：“标准与普尔500指数隔夜这一跌也正式把标普推进熊市。通货膨胀继续在市场走势中占据中心地位，近期消费者物价指数同比上涨8.6％，令许多投资者感到意外。”

不仅如此，黄国荣也说：“美国国债收益率也急剧上升，导致10年期和2年期之间的收益率曲线今年第二次倒挂（上一次倒挂是在今年4月间）。这种反转反映了投资者认为短期内还有更多风险的情绪，因为通胀已经见顶的希望，可说是在消费者物价指数公布后破灭了。”

大华资产管理多元资产策略主管拉哲（Anthony Joseph Raza）受访时也说，将市场描述为熊市是合理的。他说：“自今年1月以来，股指已经下降超过20％，而且股市很可能需要一段时间才能够恢复。通胀和迫在眉睫的经济放缓，都可能会在年内出现。”

拉哲说：“标准与普尔500指数预料来年将出现严重衰退。目前，美国经济依然强劲，美国就业增加，美国消费者支出高过预期。然而，通货膨胀正在上升，而且这并不仅限于供应链瓶颈问题。联储局将不得不通过提高利率来降低通胀，减缓过热的美国经济。”

拉哲进一步说明：“目前尚不确定这种放缓是硬着陆还是软着陆。然而市场已经在悲观的情况下给于定价了，虽然可能有点过于悲观，但是在通胀高企的情况下，市场相信会继续出现激烈波动。当通胀开始缓和而不会对经济和就业造成过度损害时，股市才能够开始复苏。”

IG市场策略师叶俊荣在答复本报询问时说：“标准与普尔500指数在一夜之间跌入熊市区域，就算有投资者可能趁低吸购，将这个指数推回熊市区域以外，但是标准与普尔500指数的长期走势仍不被看好。从技术层面来看，新的低区域里的高点和低点的形成，更加强了市场的整体下行趋势。”

叶俊荣也说：“从估值角度来看，尽管最近出现连串抛售，但标准与普尔500指数的市销率，仍徘徊在1990年代后期互联网泡沫的峰值附近。在企业盈利下行风险和利率上行风险的大环境背景下，这可能会带来进一步估值重估的风险。”

他说：“从基本面来看，联储局的紧缩进程必须更加明确，市场投资者才会愿意承担更多风险。最近美国发布的消费者价格指数，也推翻之前人们认为通胀可能见顶的乐观情绪，市场今后不明确的市况相信会持续更长的时间。”

他说：“这种市况预料会持续直到两种情况出现为止。一是：市场避开了陷入滞涨的困境，也就是说，通胀在未来几个月内显著下降，而经济状况仍旧保持着它的韧性。二是：联储局出来救市的情景，即经济状况恶化，联储局承认经济风险，并暗示放宽或逆转收紧政策。”

至于投资者应该采取什么应对措施，拉哲建议：“投资者应在短期内对股票市场保持谨慎态度，但从长期的角度来看，估值和长期回报相信会改善。如果投资者现在购买并在两到三年内继续持有，他们的年度回报可能会很具吸引力。我们认为未来几个月市场将继续承压，因此投资者或可以尝试在今年下半年分散投资组合。”

拉哲认为：“现在全球经济的问题，在于全球生产难以跟上全球需求。当一个经济体必须削减生产，以及解雇工人时，就会导致严重的经济衰退。而现在我们面对的是一个可能在通货膨胀降低时，可以实现快速复苏的市况。”

黄国荣则认为，投资者可以考虑进入可持续收益的股票、房地产投资信托基金，或反向产品来对冲他们的投资组合。

根据过往的经验，标准与普尔500熊市持续最长为五年多，从1937年3月6日开始，到1942年4月29日结束。最短的熊市则只持续了一个多月，从2020年2月19日开始，到2020年3月23日结束。这次的熊市到底又会持续多久呢？