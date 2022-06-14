周二美市盘前小幅回升 重点谈刚发布业绩的甲骨文

今天重点：

（早报讯）●美国华尔街主要股指期货小幅走高，似乎暗示标准与普尔500指数隔夜以2020年以来首次熊市水平收市后，可能会在今晚开盘时出现部分反弹。

●7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起15.80点或0.42％，报3765.40点；纳斯达克100指数期货回升88.20点或0.78％，报11376.50点；道琼斯指数期货则起84.90点，报30601.60点。

●美国股市周一（6月13日）暴跌。标准与普尔500指数正式进入熊市区域。这也加剧了投资者对联储局可能大幅加息把经济推入衰退的担忧。

●苹果（Apple）、微软（Microsoft）和亚马逊（Amazon）等高成长型股对标准与普尔500指数的拖累最大。基准10年期美国国债收益率也达到3.44％，是自2011年4月以来的最高水平。

●标准与普尔500指数隔夜下跌151.23点，闭市报3749.63点。重量级的道琼斯指数也退低876.05点，闭市报30516.74点。纳斯达克100指数则跌4.60％或544.50点，以11288.32点收市。

●美国股市隔夜交易开始活跃起来，交易所的总成交量有149亿8000万股，比过去20天的119亿5000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●隔夜消息说，大股东马斯克（Elon Musk）将于本周四（16日）出席推特（Twitter）的全体会议。这也是这位亿万富翁自4月开始收购推特以来，首次与该公司的员工直接交谈。这个消息带动推特股价今晚盘前上升0.97美元，截稿时报38.00美元。

●加密货币和区块链相关股票，包括：Riot Blockchain、Marathon Digital Holdings和Coinbase，在美国主要加密货币借贷公司Celsius Network以“极端”条件冻结提款和转账，以及比特币暴跌超过10％之后，纷纷暴跌。今晚盘前，这些股票继续下跌，跌幅介于2％至6％之间。

●商业软件巨头甲骨文（Oracle）隔夜发布了季度业绩。今天下文我们看看甲骨文这只股。今晚盘前甲骨文股价上升7.73美元，截稿时报71.78美元。

●盘前活跃股按序：Carnival Corp、特斯拉（Tesla）、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这些活跃股的股价全部上升。

甲骨文业务表现出色，主要因为云端基础设施业务取得强劲增长所带动。（路透社）

甲骨文（Oracle）

（纽约证券交易所代码：ORCL）

商业软件巨头甲骨文（Oracle）隔夜盘后发布的第四财季业绩超出市场分析师普遍预测，带动甲骨文股价在盘后逆流而上，上涨了将近9％。

根据甲骨文业绩报告，该公司调整后的每股盈利是1.54美元，营业额118亿4000万美元；而市场分析师的共识则是每股盈利1.37美元，营业额116亿6000万美元。

甲骨文业务表现出色，主要因云端基础设施业务取得强劲增长所带动。甲骨文在业绩报告中说，云业务总营业额增长了19％，达到29亿美元。

根据Synergy Research Group的数据，截至去年底，甲骨文虽并未跻身全球云端基础设施供应商前五名，但是甲骨文一直公开称，该公司不仅可以将传统客户吸引到它的云端产品上，还可以吸引到新的客户群。

甲骨文首席执行官卡茨（Safra Catz）就在业绩发布时说：“公司看到了云端基础设施的需求大幅增长。我们认为，公司现在营业额飙升的幅度，正说明我们的基础设施业务现已进入高速增长的阶段了。

甲骨文股价开年至今总共下跌了27.13％。在现在大盘走势疲弱之际，投资者已开始把注意力转向能够在经济低迷时期继续有盈利和有现金的公司。因此，甲骨文的盈利表现在现在尤为具有吸引力。

不过，在Tipranks的12名分析师当中，目前只有四名给予该股“买入”的评级，八名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是90.30美元。