欧盟希望加强与以色列能源合作

（早报讯）欧盟委员会主席冯德莱恩周二（6月14日）说，鉴于俄罗斯利用天然气供应来“勒索”欧盟成员国，欧盟希望加强与以色列的能源合作。

法新社报道，冯德莱恩在以色列南部城市贝尔谢巴的一所大学发表演讲时说：“克里姆林宫利用我们对俄罗斯化石燃料的依赖来进行勒索。自俄乌战事爆发以来，俄罗斯可以切断了对波兰、保加利亚和芬兰，以及荷兰和丹麦公司的天然气供应，以报复我们对乌克兰的支持。”

她还说，俄罗斯的行为“只会加强我们摆脱对俄罗斯化石燃料的决心”，并指出欧盟正在“探索加强与以色列的能源合作的方法”，包括打造一个水下电缆和位于地中海东部的天然气管道。

以色列向埃及出口天然气，其中一部分液化后送往欧洲。然而，显著增加天然气出口将需要在长期基础设施上进行大量投资。

以色列能源部发言人说，冯德莱恩周一（13日）与该国能源部长的会谈中，重申了欧盟“需要以色列的天然气。”

这名发言人还透露，自3月以来，就拟定法律框架以便以色列能通过埃及向欧洲出口更多天然气，一直都有展开会谈。

另一个选择则是上述在地中海东部的项目，它提议打造一个连接以色列与塞浦路斯和希腊的海地管道。不过，由于这个项目需要庞大资金和长时间来完成，并不受到美国拜登政府看好。