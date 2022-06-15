美FDA顾问一致建议 6至17岁群组接种莫德纳疫苗

（早报讯）美国食品与药物管理局（FDA）的顾问小组周二（6月14日）一致建议，FDA紧急授权为6至17岁的儿童和青少年接种莫德纳冠病疫苗。

美国FDA委员会成员、加州大学伯克利分校教授雷戈尔德在会议上说：“我希望为父母提供更多选择，让他们可以为自己的孩子做出决定。”

路透社报道，美国约有7700万人已至少接种两剂莫德纳疫苗。这款疫苗自推出以来，仅限18岁及以上者接种。

另外，美国FDA外部专家委员会周三将对6岁以下儿童接种莫德纳疫苗，以及5岁以下儿童接种辉瑞-BioNTech疫苗的申请进行审议；这两项申请均适用于小至6个月大的幼儿。

美国FDA通常会采纳顾问小组的建议，预计很快就会批准6至17岁群组接种莫德纳疫苗。

美国疾病控制与预防中心（CDC）的顾问小组将在周五和周六开会后向CDC提出建议。

6至17岁群组对莫德纳疫苗的即时需求预计不会很大。辉瑞-BioNTech疫苗已在去年10月获美国当局的紧急使用授权，供5至11岁儿童接种，并在更早前取得供青少年接种的紧急使用授权。

然而，根据CDC的数据，在美国，只有大约30%的5至11岁儿童和60%的12至17岁儿童和青少年已完成冠病疫苗接种。