拜登：西方拟在乌边境建筒仓 助缓出口瓶颈

（早报讯）美国总统拜登披露，西方计划在乌克兰边境地区建造筒仓，以协助解决乌克兰谷物出口受阻的问题。

法新社报道，拜登周二（6月14日）在费城一工会大会致辞时说：“我正在与欧洲伙伴密切合作，协助将囤积在乌克兰境内的2000万吨谷物输出口以降低粮食价格。”俄罗斯入侵乌克兰后封锁了乌克兰在黑海的出口通道，引发全球粮食供应危机。

拜登解释，由于乌克兰铁路的轨道距离与周边邻国不同，要采用其他替代运输方案面临复杂问题。

拜登说，为帮助缓解乌克兰的出口瓶颈，“我们将在乌克兰边境地区包括波兰边境建造临时筒仓，这样我们就可以将筒仓装车后运往欧洲，然后再从欧洲运往世界各地。”

但他也提醒说，建造这些新的基础设施，把更多乌克兰谷物出口到全球市场“需要时间”，并指责俄罗斯总统普京导致美国食品价格居高不下。

拜登说：“普京发动的这场战争不仅试图消灭乌克兰文化、摧毁乌克兰人民、犯下无数战争罪行，他还阻止千万吨粮食出口。”他说：“乌克兰货船无法开出黑海，因为货船会被轰炸。”

筒仓（英文：Silo）是一种用来储藏散装物料的设施，在农业和工业领域均有使用。农业筒仓可以用来储存谷类和饲料。工业筒仓用来储存煤炭、水泥、食盐、食糖、碳烟、锯末等散装物料。