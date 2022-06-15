报告：越来越多人选择避而不看重要新闻

（早报讯）一份报告显示，越来越多人选择对冠病大流行、俄罗斯入侵乌克兰和生活成本危机等重要新闻避而不看，对新闻的信任度也日渐下降。

根据路透社新闻研究所周二（6月14日）发布的年度数码新闻报告，尽管大多数接受调查的人定期阅读新闻，但其中38%称经常或偶尔会避不看新闻，这一数据比2017年的29%高了许多。

另外，约36%尤其是35岁以下者称新闻使他们心情变差。

人们对新闻的信任度也在下降，而美国人对新闻的信任度最低。平均而言，42%的人说，他们大部分时间相信大多数的新闻报道，这一数字在受调查的所有国家中有将近50%都下降了，只有七个国家上升。

路透社研究所所长尼尔森在报告中写道：“大部分人认为媒体受到了不应有的政治影响，只有小部分人相信大多数新闻机构会把最有利于社会的事放置在本身的商业利益之前。”

报告也发现，越来越多年轻受众是通过TikTok等平社交媒体平台读取新闻，与新闻品牌的联系较弱。

每周多达78%的18至24岁群体是通过聚合器、搜索引擎和社交媒体访问新闻。在这个年龄层，40%的人每周使用TikTok，其中15%的受访者说，他们是通过TikTok查找、讨论或分享新闻。

路透社新闻研究所的报告数据来自46个市场对9万3432人进行的在线调查。