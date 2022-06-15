周三美市盘前走高 重点谈大发股息的联邦快递

今天重点：

美国华尔街主要股指期货在联储局决定利率走势之前走高。联储局今晚（6月15日）将发表关键政策声明。这份声明将揭示央行的政策路径到底会有多么激进。

市场分析师之前普遍认为，联储局今晚会议结束时会宣布加息50个基点。但是在上周五的5月份消费者价格指数居高不下的情况下，市场开始有越来越多人认为加息75个基点的可能性很高了。

今晚7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起15.70点或0.42％，报3751.20点；纳斯达克100指数期货回升65.40点或0.58％，报11377.10点；道琼斯指数期货则起100.60点，报30465.40点。

美国股市隔夜走势起落不定。标准与普尔500指数隔夜微跌14.15点，闭市报3735.48点。重量级的道琼斯指数也退低151.91点，闭市报30364.83点。纳斯达克100指数则微起0.21％或23.37点，以11311.69点收市。

美国股市隔夜交易一般，交易所的总成交量有124亿9000万股，比过去20天的120亿1000万股平均成交量稍微多一点。

盘前交易重点：

Grab今天宣布，该公司已经购买并重新启动了食品评论和餐厅预订网站HungryGoWhere，以及网站的各个社交媒体渠道。Grab股今晚盘前微升0.01美元，截稿时报2.46美元。

Coinbase Global在隔夜宣布裁减18％员工，总数估计达1100人，做为管理运营费用管理的一部分。Coinbase首席执行官阿姆斯特朗（Brian Armstrong）也认为，加密货币寒冬即将来临。Coinbase股价在今晚盘前下跌2.69美元，截稿时报48.89美元。

中国电动车蔚来（NIO）隔夜宣布推出一款新车，带动股价飙升16.7％。今晚盘前蔚来继续上升0.27美元，截稿时报18.93美元。

其他在美市挂牌的中概股今晚盘前也攀高。爱奇艺涨超过5％、小鹏涨近4％；百度、拼多多、哔哩哔哩的涨幅都超过2％；阿里巴巴、理想、京东则起将近2％。

加密货币相关的股票在盘前交易中暴跌。Bit Digital跌过6％，Coinbase和Marathon Digital都跌超过5％，Riot Blockchain则跌超过4％。

今天下文我们看看隔夜飙涨的联邦快递（FedEx）。今晚盘前该股上升0.60美元，截稿时报230.55美元。

盘前活跃股按序：亚马逊（Amazon）、特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、苹果（Apple）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，除了特斯拉下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

联邦快递将会在下周发布第四财季业绩报告。（路透社）

联邦快递（FedEx）（纽约证券交易所代码：FDX）

（早报讯）包裹递送巨头联邦快递（FedEx）隔夜宣布，公司将把季度股息从原本的每股0.75美元，大幅度提高53％到每股1.15美元。这个消息让股东兴奋不已，联邦快递股价也在隔夜异军突起，奋起超过14％。

联邦快递的股票在早盘一开始交易时就飙升超过12％，创下该股自1993年7月14日上涨13.9％以来的最大单日百分比涨幅。

联邦快递首席财务官尔伦茨（Michael Lenz）说：“我们今天宣布增加股息，是我们董事会数月来深思熟虑后的结果。它确保我们的资本分配充分的反映出我们对公司业务发展轨迹的信心，也显示我们努力增加股东的回报。我们期待在本月较迟时主办的投资者日，与股东分享我们的战略和长期目标的更多细节。”

不仅如此，联邦快递隔夜还宣布，公司2023年至2025财年的现金长期激励计划将出现一些变动。新的激励计划将更加与股东总回报挂钩。这个激励计划也会和公司的资本支出占营业额的百分比挂钩。联邦快递计划在未来几年里进一步降低资本密集度。这些改变将让管理层薪酬，更直接与股东总回报，以及公司的长期价值挂钩。

联邦快递将在6月28日至29日，在苏布拉马尼亚姆（Raj Subramaniam）的领导下，举办首个投资者日。苏布拉马尼亚姆是刚刚在今年6月，正式接替了创始人兼首席执行官史密斯（Fred Smith）的职位。

另外，联邦快递也与激进股东，对冲基金D.E. Shaw达成协议，为公司董事会增加多两名董事成员。D.E. Shaw在日后任命第三位董事方面也有发言权。这个协议也让联邦快递股票的不确定因素减少了。

隔夜市场投资者对联邦快递的各项宣布感到鼓舞。投资者似乎也从这些改变看出现有管理层对业务充满信心。在Tipranks的19名分析师中，有16名给予联邦快递股“买入”的评级，三名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是287.56美元。