拜登呼吁美国大型炼油企业提高产能

（早报讯）美国总统拜登周三（6月15日）致函美国石油公司，要求它们解释为何削减产能，敦促“立即采取行动”提高产能。

综合外电报道，拜登致函给马拉松石油（Marathon Petroleum Corp）、瓦莱罗能源（Valero Energy）、埃克森美孚（Exxon Mobil）的高管，指他们削减炼油产量以增加利润。

拜登在信中写道：“在俄乌战争时期，炼油厂的利润率远高于正常水平，直接转嫁给美国家庭是不可接受的。”他补充说，炼油产量不足导致天然气价格上涨速度比油价上涨更快。

“炼油产量的缺乏，造成炼油厂的利润率处于空前高位，并正在削弱政府为解决普京造成的价格飙涨问题，推高了消费者的成本。”

一名白宫官员告诉路透社，这封信也发给了能源公司Phillips 66、雪佛龙（Chevron Corp）、英国石油公司（BP）和蚬壳集团。

拜登说，美国政府准备采取一切“合理和恰当的”举措，帮助企业在短期之内提高产量，并将下令能源部长格兰霍姆在未来几天就此议题召开紧急会议。

拜登补充道，联邦政府将与代表整个行业的咨询委员会”国家石油委员会”开展对话，并呼吁企业向能源部解释为何削减产能，以及可以采取哪些行动来平抑汽油价格。目前美国全国汽油均价已超过每加仑5美元（近7新元）。